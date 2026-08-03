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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kamuoyunda gündem olan "YENİ Parti'ye katılacak" iddialarına ilişkin konuştu. Tugay, kapalı toplantıda yaptığı açıklamada kararının gerekçesini paylaşırken, "YENİ Parti'ye geçmem mümkün değil" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ İDDİALARINA İLK KEZ YANIT VERDİ

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar uzun süredir siyaset gündeminde yer alıyor.

Son olarak Bakan Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin ardından farklı siyasi kulislere konu olan Tugay, Yeni Parti'ye neden katılmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN TELEFONUNU AÇMADIM"

İddiaya göre Cemil Tugay, CHP'li meclis üyeleri ve komisyon başkanlarıyla yaptığı kapalı toplantıda hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in kendisine ulaşmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Beni bu süreçte arayanlar oldu. Kemal Bey de Özgür Özel de iletişim kurmak istedi. Ben her ikisinin de aramalarına yanıt vermedim. Özgür Özel de telefonla aradı ama açmadım. Açsam ne diyeceğim, ne yanıt vereceğim. Onunla ne konuşacağım ki."

"YENİ PARTİ'YE GEÇMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Toplantıya ilişkin aktarılan bilgilere göre Tugay, Yeni Parti'ye katılmayacağını açık şekilde dile getirdi.

Sabah'ın iddiasına göre açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İller Bankası'ndan 3 milyar TL'lik kredi için onay alacağız. Kentsel dönüşüm ve birçok konu çözülecek. Yeni Parti'ye geçmem mümkün değil. Genel başkanın etrafında sıkıntılı insanlar var."

GÖZLER SİYASİ SÜRECE ÇEVRİLDİ

Cemil Tugay'ın açıklamaları, son dönemde hakkında ortaya atılan siyasi kulis iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Tugay'ın gelecekteki siyasi yol haritasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kamuoyunda tartışılan iddialar ve siyasi süreç yakından takip ediliyor.