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Kaynak: Haber Merkezi

Bağımsız Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun’un AK Parti’ye katılımıyla Meclis'teki sandalye dengeleri yeniden değişti. Rozet takma merasiminin ardından AK Parti’nin TBMM’deki milletvekili sayısı 281’e yükselirken, bağımsız milletvekili sayısı ise 10’a düştü.

Vefatlar, bakanlık atamaları, vekillik düşürmeleri ve yerel seçimler sonrası yaşanan istifalar nedeniyle TBMM’deki toplam sandalye sayısı 600'den 592’ye geriledi.

VEKİL SAYILARI EKSİLMİŞTİ

Toplam vekil sayısındaki bu eksilmeye neden olan süreçler şu şekilde gelişti:

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmişti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanmış ve vekilliği düşmüştü.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın vekilliği düşürülmüştü.

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilerek TBMM’den ayrılan CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal istifa etmişti.

Son katılımların ardından TBMM’de siyasi partilere göre oluşan yeni sandalye dağılımı şu şekilde oldu: