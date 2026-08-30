ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, Cuma günkü açıklamasında enflasyonun ikna edici bir hızda yavaşlamadığını belirterek, fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasında kararlılıkla hareket edeceklerini ifade etti.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (30 Ağustos Pazar)
Altın fiyatlarında Fed şoku yaşanıyor. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın faiz ve enflasyon konusundaki tavizsiz mesajlarının ardından ons altında kayıp yüzde 5,20'yi geçti. Kapalıçarşı'daki kayıp ise dikkat çekiyor. İşte Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum...Süleyman Çay
Mayıs ayında göreve gelmesinden bu yana ilk kez konuşan Warsh, yüzde 2'lik enflasyon hedefinin esnetilemez sabit bir ilke olduğunu ve mevcut finansal koşulların henüz yeterince sıkılaşmadığını söylerken, şahin duruşunu devam ettirdi.
Warsh’ın konuşmasıyla altın piyasasında deprem meydana geldi. Kayıplar gün içinde yüzde 2’yi aştığı görüldü.
Ons altın 12 gün önceki seviyesine tekrar geri döndü. Ons altındaki kayıp ise 12 günde yüzde 5,20’yi geçti. 4 bin 700 dolara kadar gelen ons altın 4 bin 454 dolarlara kadar sert düşüş yaşadı. Kayıp ise 244 doları aştığı görüldü.
Serbest piyasada gram altın TL tarafında 12 gün önceki seviyelere geri çekildiği kaydedildi. 7 bin 260 seviyelerine kadar çıkan gram altın sert düşüşle haftalık kaybı Yüzde 4,87’yi buldu. Bu kaybın yoğunluğu ise Cuma günü yaşandı. 6 bin 906 TL seviyelerine kadar düşen gram altında toplam kayıp 350 TL’yi aşıyor.
Kapalıçarşı altın tarafında da tablo farklı değil. Kapalıçarşı’da gram altın satış fiyatı bu hafta 7 bin 256 rekor fiyatının ardından 6 bin 921 TL’ye kadar sert düşüş yaşadı. Haftalık kayıp ise gram altın cephesinde 350 TL oldu.
Kapalıçarşı gram altında dün öğlen saatlerinde fiyatlar hangi seviyelerde kapandı? İşte son durum şu şekilde;
Gram Altın: Alış 6.789,11 TL | Satış 6.906,49 TL (Gün içi en düşük: 6.895,02 TL, en yüksek: 6.921,94 TL, kapanış: 6.906,49 TL)
Çeyrek Altın: Alış 11.088,00 TL | Satış 11.268,00 TL (Gün içi en düşük: 11.249,00 TL, en yüksek: 11.293,00 TL, kapanış: 11.268,00 TL)
Yarım Altın: Alış 22.210,00 TL | Satış 22.528,00 TL (Gün içi en düşük: 22.491,00 TL, en yüksek: 22.579,00 TL, kapanış: 22.528,00 TL)
Tam Altın: Alış 44.112,00 TL | Satış 44.891,00 TL (Gün içi en düşük: 44.817,00 TL, en yüksek: 44.992,00 TL, kapanış: 44.891,00 TL)
Gremse Altın: Alış 109.854,00 TL | Satış 111.850,00 TL (Gün içi en düşük: 111.664,00 TL, en yüksek: 112.100,00 TL, kapanış: 111.850,00 TL)
Has Altın: Alış 6.823,23 TL | Satış 6.892,70 TL (Gün içi en düşük: 6.881,26 TL, en yüksek: 6.908,12 TL, kapanış: 6.892,70 TL)
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.