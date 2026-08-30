Van-Tahran direkt uçuşları başladı: İlk kafile coşkuyla karşılandı

İlk seferle Tahran'dan Van'a gelen İranlı turistlerden Semira Taheri ise Van'ı çok beğendiğini belirterek, "Van çok güzel. Türkiye çok güzel. Çok rahat oldu. Bir saatte geldik. Araba ve otobüsle geliyorduk Türkiye'ye ama bu defa çok güzelmiş. Rahat oldu" diye konuştu. İranlı acente temsilcisi Abdolreza Shakouri de Van'a ilk kez geldiğini ifade ederek, "Çok mutluyum. Daha önce birkaç kez Türkiye'ye geldim ama Van şehrine ilk defa geliyorum. Çok heyecanlıyım” dedi.