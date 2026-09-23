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Kaynak: Haber Merkezi

Geçirdiği kalp krizinin ardından anjiyo operasyonu atlatan Cem Yılmaz, iyileşme döneminde de sosyal medyadaki mizahi paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Hekimlerinin kendisine ilettiği "Gerilimden kaçının" tavsiyesini hatırlatan usta komedyen, son olarak bir oto sanayi sitesinde çektirdiği fotoğrafı "Gerilimsiz bir işte çalışmaya başladım :)" notuyla yayımlayarak takipçilerine tebessüm ettirdi.

29 Ağustos tarihinde Çanakkale'nin Ayvacık bölgesindeki Paşaköy yerleşkesinde bulunan konutunda göğüs sancısı hissederek sağlık kuruluşuna başvuran Cem Yılmaz, gerçekleştirilen ilk kontrollerin hemen ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilmişti. Kalp damarlarına müdahale edilen sanatçı, iki gün süren tıbbi gözlem sürecinin tamamlanmasıyla birlikte evine gönderilmişti.