Küçükçekmece Belediyesi, kent yaşamını kültür ve sanatın birleştirici gücüyle zenginleştirme vizyonu doğrultusunda nitelikli adımlar atmaya devam ediyor. Sanatsal üretimi teşvik etmek ve sinema alanında yetenekli bireylerin önünü açmak amacıyla Küçükçekmece Belediyesi ile İstanbul Kültür Üniversitesi arasında son derece kapsamlı ve stratejik bir iş birliğine imza atıldı. İki kurumun bilgi birikimi ile sahadaki imkanlarını birleştiren Eğitimde Toplumsal Katkı İşbirliği protokolü, düzenlenen resmi bir imza töreniyle kamuoyuna duyuruldu.

ATAKÖY YERLEŞKESİNDE RESMİ İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Söz konusu iş birliği protokolünün imza töreni, İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tören kapsamında Küçükçekmece Belediyesi adına protokolü Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Sedat Özkan imzalarken, İstanbul Kültür Üniversitesi adına imzayı Rektör Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe attı.

Akademi ve yerel yönetim dünyasını bir araya getiren bu anlamlı törene İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Perihan Taş Öz, Küçükçekmece Belediyesi yetkilileri ile Küçükçekmece Film Ofisi temsilcileri katılım sağladı. İki kurumun temsilcileri, atılan imzaların ardından yaptıkları değerlendirmelerde bu ortaklığın bölgedeki sanatsal üretime büyük dinamizm getireceğini vurguladı.

SENARYODAN KURGUYA UYGULAMALI SİNEMA ATÖLYELERİ

İmzalanan Eğitimde Toplumsal Katkı İşbirliği protokolü çerçevesinde, Küçükçekmece Film Ofisi ile İstanbul Kültür Üniversitesi sinema alanında ortak eğitim ve üretim süreçlerini titizlikle yürütecek. Sinema sanatına gönül veren, bu sektöre ilgi duyan veya mesleki becerilerini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlara yönelik kapsamlı bir eğitim takvimi hazırlanacak.

Eğitim programı bünyesinde katılımcılara senaryo yazımı, reji ve çekim teknikleri, kurgu ile film projesi geliştirme gibi sinemanın temel taşını oluşturan başlıklarında hem teorik hem de uygulamalı dersler verilecek. Alanında uzman akademisyenler ve sektör profesyonelleri tarafından yürütülecek atölyeler sayesinde kursiyerler, bir film projesinin fikir aşamasından tamamlanma sürecine kadar geçen tüm aşamalarını bizzat deneyimleme şansı bulacak.

ÜRETİLEN KISA FİLMLER SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar, kazandıkları teorik donanımı pratiğe dökerek kendi kısa film projelerini hayata geçirecek. Programın en heyecan verici aşamalarından biri olan üretim sürecinin ardından, kursiyerlerin ortaya koyduğu kısa filmler özel gösterimlerle seyircinin beğenisine sunulacak. Böylece katılımcılar ilk eserlerini izleyiciyle buluşturmanın gururunu yaşayacak. Eğitim maratonunu başarıyla nihayete erdiren tüm kursiyerlere ise mesleki gelişimlerini belgeleyen resmi sertifikalar takdim edilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÇOK YÖNLÜ BİR AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ MODELİ

İki kurum arasındaki bu stratejik ortaklık yalnızca derslerle sınırlı kalmayacak. Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi, sinema sektöründe sürdürülebilir bir etkileşim modeli oluşturmayı hedefliyor. Protokol kapsamında ortak projeler, deneyimli yönetmen ve senaristlerin ağırlanacağı söyleşiler, saha uygulamaları, akademik panel ve seminerler düzenlenecek. Bu sayede hem katılımcıların mesleki gelişimlerine doğrudan katkı sağlanacak hem de sinema sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine zemin hazırlanacak.

İSTANBUL'DA BELEDİYE BÜNYESİNDEKİ İLK FILM OFİSİ

Küçükçekmece Belediyesi, sanatsal faaliyetleri yerel yönetimin temel görevlerinden biri olarak gören vizyoner yaklaşımıyla öne çıkıyor. Bu anlayışın en somut meyvelerinden biri olan Küçükçekmece Film Ofisi, İstanbul genelinde ilçe belediyesi bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren ilk film ofisi olma unvanını elinde bulunduruyor.

Kurulduğu ilk günden bu yana kesintisiz bir şekilde eğitim programları, tematik atölyeler, sektörün önde gelen isimleriyle masterclass tadında söyleşiler ve mesleki buluşmalar organize eden Film Ofisi, sinema üreticilerine sunduğu lojistik ve teknik desteklerle de dikkat çekiyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi ile yapılan bu yeni iş birliği, Film Ofisinin sanata ve sanatçıya sunduğu desteği bir adım daha ileriye taşıyarak bölgeyi sinema üretimi açısından önemli bir merkeze dönüştürmeyi amaçlıyor.