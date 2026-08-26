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Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu dosyaya girdi. Raporda, Küçük’ün 2019-2026 yılları arasındaki banka hesap hareketleri ile mali profili arasındaki uyumsuzluklar mercek altına alındı.

MASAK incelemesine göre Küçük’ün hesaplarına söz konusu dönemde toplam 35 milyon 132 bin lira para girişi oldu. Hesaplardan çıkan toplam tutarın ise 7 milyon 52 bin lira olduğu belirlendi.

HESAPLARA GİREN MİLYONLARCA LİRANIN KAYNAĞI İNCELENDİ

Raporda yer alan incelemeye göre 35 milyon 132 bin liralık para girişinin 14 milyon 474 bin lirasının kredi veya mevduat getirilerinden, 8 milyon 844 bin lirasının ise çeşitli basın kuruluşlarından elde edilen telif ve maaş gelirlerinden oluştuğu tespit edildi.

MASAK raporunda özellikle 23 kişi ve şirket tarafından gerçekleştirilen toplam 5 milyon 9 bin 300 liralık para transferine dikkat çekildi. Söz konusu işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu belirtilirken, para hareketlerinin gazetecilik mesleği icra eden ve ücretli çalışan bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, "borç" ve "borç iadesi" gibi açıklamalarla yapılan transferlerin sıklığı ve tutarlarının sıradan kişisel borç-alacak ilişkisiyle açıklanamayacak seviyede olduğu belirtildi. Bu para hareketleri "izaha muhtaç" ve şüpheli olarak değerlendirildi.

BAZI İSİMLERDEN DÜZENLİ VE AÇIKLAMASIZ PARA TRANSFERLERİ

MASAK raporunda, Küçük’ün hesabına yüksek tutarlarda para gönderen bazı kişilerle ilgili ayrıntılar da yer aldı.

Murat Sur tarafından Nisan 2025 ile Temmuz 2026 arasında 23 ayrı işlemle toplam 910 bin lira gönderildiği belirlendi. Genel olarak ayda iki kez gerçekleşen transferlerin ortalama 40 bin lira civarında olduğu ve işlemlerde herhangi bir açıklama bulunmadığı kaydedildi.

Tahir Sarıkaya tarafından ise 30 ayrı işlemde açıklamasız şekilde toplam 616 bin lira aktarıldığı tespit edildi.

Hakkında soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan İsmail Çanak'ın da "elden alınan borç ödemesi" benzeri açıklamalarla 17 ayrı işlemde toplam 315 bin lira gönderdiği belirtildi.

Raporda ayrıca SGK kayıtlarında mesleği "garson" olarak görünen Mustafa Erdem'in 13 ayrı işlemde açıklama yapmadan toplam 244 bin lira gönderdiği ve bu para trafiğinin kişinin çalışma kaydıyla uyumsuz olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

RAPORDA "HABER KARŞILIĞI ÖDEME" İHTİMALİ DE YER ALDI

MASAK raporundaki dikkat çekici değerlendirmelerden biri, bazı para transferleri ile Cem Küçük'ün yaptığı yayın ve haberler arasındaki ilişki oldu.

Selim İnşaat'ın sahibi Seyfettin Selim'in asistanı olarak kayıtlı İrem Turan tarafından Küçük'ün hesabına 50 bin lira, Seyfettin Selim tarafından ise toplam 30 bin lira gönderildiği belirlendi.

Analiz bölümünde, Küçük'ün Selim lehine haber yaptığı ve söz konusu ödemelerin "haber karşılığı yapılan ödeme" olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Raporda ayrıca Atalay Demirbaş'ın şirketi Demand İnşaat'ta şoför olarak kayıtlı Serdar Cömert'ten 40 bin lira, Erdinç Uluocak'tan ise 30 bin lira transfer edildiği tespitine yer verildi.

Para transferleriyle birlikte Küçük'ün 13 Ağustos 2025 tarihinde Atalay Demirbaş hakkında olumlu bir haber yaptığı bilgisinin de analizde özellikle vurgulandığı aktarıldı.

CEM KÜÇÜK NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla 30 Temmuz'da gözaltına alındı. Küçük, 31 Temmuz'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılık kaynakları, soruşturmanın Küçük'ün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığı yönündeki şikayetler üzerine başlatıldığını bildirmişti.

Öte yandan Küçük'ün İBB soruşturması sürecinde medyada yaptığı bazı beyan ve açıklamaların da soruşturma dosyası kapsamında incelendiği aktarılmıştı.

MASAK raporundaki değerlendirmelerin soruşturma dosyası kapsamında ele alındığı, raporda yer alan tespitlerin ise soruşturmanın nihai sonucunu tek başına belirlemediği belirtildi.