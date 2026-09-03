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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cem Küçük hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. Savcılığı elde ettiği yeni deliller sonrasında aynı dosyaya “fuhuş” ve “kapa para aklama” suçlamaları eklenmesinden sonra İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında geçtiğimiz hafta yakalama kararı çıkartıldı.

SERDAR ÖZYURT TUTUKLANDI

Küçük’ün 31 Temmuz’da tutuklanmasının ardından hakkında yakalama kararı çıkartılan ve bir hafta boyunca firarda olan iş insanı Serdar Özyurt’un salı günü adliyeye gittiği öğrenildi.

Aynı zamanda savunma sanayi iş kolunda faaliyet gösteren Özyurt Savunma adlı firmanın eski ortağı olan Serdar Özyurt, savcılığa verdiği ifadeden sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Özyurt, mahkemedeki duruşmada tutuklanarak Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi.