ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşı ‘vicdanen destekleyemediği için ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevinden istifa eden Joe Kent, ABD’nin NATO’dan çıkma girişiminin arkasında İsrail’i Türkiye’ye karşı destekleme ihtimali olduğunu söyledi. Kent, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ne yazık ki NATO’dan ayrılmamız, dış çatışmalardan kaçınmak için olmayacak; Türkiye ile İsrail Suriye’de er ya da geç karşı karşıya geldiğinde İsrail’in yanında yer alabilmek için NATO’dan çıkacağız” ifadelerini kullandı.

KURTULUŞ SAVAŞI’NI HATIRLATTI

Emekli Amiral ve Mavi Vatan teorisyeni Cem Gürdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngilizlerin Yunanisan’ı ‘vekil’ olarak kullanarak Anadolu’yu işgal ettirmesine dikkat çekerek bugün de benzer durumların yaşandığını söyledi. Gürdeniz, “Tarihte Anglosakson hegemonyaya tokat atabilen en büyük ulus Türkler olmuştur” diyerek, “Tanrı kimseyi Türklerle savaştırmasın” ifadelerini kullandı.

Cem Gürdeniz’in paylaşımı şöyle:

“ABD’nin NATO’dan çıkması ve Türkiye’ye saldırısında İsrail’e yardım etmesi konusu günlerdir tartışılıyor. Bu durum bana 1919 Paris Konferansı’nda İngiltere’nin ve ABD’nin Yunan’ı Türk’ün üzerine salmasını hatırlatıyor.

Birinci Dünya Savaşı öncesi, 1914’e gelindiğinde İngiltere ağır borç yükü altındaydı ve yükselen Almanya’yı ortadan kaldırmak için Büyük Savaş planlandı. Fransa batıdan, Rusya doğudan saldıracak ve Almanya yok edilecekti. İngiltere Savaşı kazandı ama bu bir Pirus zaferiydi. Sonuçta imparatorluk yıprandı, maliye iflas etti ve uzun bir çözülme sürecine girdi. Böylece ortaya çıkan boşluğu yükselen hegemon ABD doldurdu.

Buna rağmen Londra 1919’da Yunanistan’ı vekil olarak kullanıp Anadolu’ya sürdü. Ancak Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk milleti bu oyunu bozdu. Önce Sakarya, sonra Dumlupınar ile sahadaki zafer Mudanya Ateşkes Antlaşması ve ardından Lozan ile siyasi sonuca dönüştü ve Yunan ile İngiltere Anadolu’dan sökülüp atıldı. Bugün de 107 yıl sonra aynı tarihsel çizginin benzer bir safhasındayız.

“ABD, ÇİN’İN YÜKSELİŞİNİ DURDURAMIYOR”

"Borç yükü altında ezilen ABD, Çin’in yükselişini durduramıyor ve İsrail’in vekili gibi hareket ediyor. Bu ikili İran karşısında 40 günü aşan süreçte siyasi hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremedi. Hürmüz ve Bab El Mendeb’in kontrolünü dahi kaybetti . Sahada gördüğümüz tablo son skandal kurtarma harekâtından sonra daha da dibe vurdu. ABD ve İsrail’in elinde esas olarak sadece havadan kullanılan ateş gücü var, fakat bu güç tek başına ne askeri ne siyasi sonuçlar üretmeye yetmiyor. Sürekli siviller ölüyor.

İşte bugün de benzer bir senaryo tartışılıyor. İsrail’in yeni hedefi Türkiye ve ABD’nin İsrail’e yardım etmek için NATO’dan çıkacağı tartışması sürüyor. ABD’nin İsrail-Türkiye çatışmasında NATO Antlaşması’nın 5. maddesini uygulamamak ve İsrail’in yanında Türkiye’ye saldırmak için NATO’dan çıkmasına ihtiyacı yok ki. ABD bunu istediği şekilde zaten yapabilir zaten yapıyor da. Hele Trump döneminde bunu yapmak çok daha kolay.

Diplomatik Görüşmeler devam ederken görüştüğü ülkeye saldıran bir ülke NATO Antlaşması’na uyar mı? Türkiye’de pek çok kurum ve kişi NATO ve ABD gerçeğini görmezden gelmeye devam ediyor. ABD ve İsrail Türkiye’de ancak şunları yapabilir: Ekonomik dengemizi bozabilir, Siyasete müdahale edebilir, kumpas kurabilir ve son tahlilde savaşta havadan ateş gücü yağdırabilir. Ancak sonuçta elde edecekleri kayıplar çok ama çok büyük olur.

Böyle bir süreçten sonra Türkiye yeni kurulan dünyada jeopolitik perspektifte yerini çok daha sağlam alır. Kısacası 100 yıl önce çöken imparatorluk İngiltere, Yunanistan’ı kullanarak Anadolu’da sonuç almaya çalıştı ve başarısız oldu. Bugün ABD İsrail üzerinden benzer bir strateji izliyor."

“TANRI KİMSEYİ TÜRKLERLE SAVAŞTIRMASIN”

"Bu iki tablo birçok açıdan örtüşüyor ve en çok da sonuçları itibarıyla örtüşecek. O dönemde İngiltere geriledi, yerini ABD aldı. Bugün ise ABD geriliyor, Çin yükselmeye devam ediyor, Rusya ve İran direnç gösteriyor. ABD ve İsrail ise sahada sonuç alamayan, büyük ölçüde havadan vuran bir çizgiye sıkışmış durumda, sadece çöküşlerini hızlandırıyorlar.

Bir hatırlatma yapalım. Tarihte Anglosakson hegemonyaya tokat atabilen en büyük ulus Türkler olmuştur. Çanakkale’den Kut ül Amare’ye Kurtuluş Savaşından Lozan’a yokluklar içinde bile olsak onları yendik. Yeter ki biz içeride adam olalım, birlik olalım ve Mustafa Kemal’in rotasını takip edelim. Tanrı kimseyi Türklerle savaştırmasın.”