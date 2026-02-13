Emekli Amiral Cem Gürdeniz'den Balyoz kumpası ve 15 Temmuz ile ilgili konuştu. Gürdeniz'in "Şerefi olan hiçbir Türk evladı bunu kabul edemez. Bunun affı da olmaz." ifadeleri dikkat çekti.

Cem Gürdeniz'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

"Emekli Amiral Cem Gürdeniz'den Balyoz kumpası hadi ötekiler kumpas kurdu. Bir gecede 134 denizciyi Yargıtay, yüksek yargın o bile FETÖ'nün emrine girmiş. Veya ABD'nin, İsrail'in, İngiltere'nin veya finans kapitalin. Milli çıkarı mı savunuyorsun? Listeye alıyorsun, öbür tarafa geçiyorsun. İş bu kadar basit.

'HİÇBİR ŞEREFLİ TÜRK EVLADI BUNU KABUL EDEMEZ'

O yüzden o günü unutmak mümkün değil. Şerefi olan hiçbir Türk evladı bunu kabul edemez. Bunun affı da olmaz. Bazen görüyorum işte özür dilemeler. Bütün gizli deniz kuvvetlerinin planları, milli planlar, hepsi o dönemde karşı tarafın eline geçti.

'TÜRKİYE'YE VERDİKLERİ ZARAR ÇOK BÜYÜK'

Milli Güvenlik Kurulu kararları gizlidir. O kadar acemice iş yaptılar ki. Ek delil dosyalarına onları bile koydular. Yani sınır tanımıyorlar. O yüzden Türkiye'ye verdikleri zarar çok büyük. İşte 15 Temmuz'da da o zararın kinetik enerjiye dönüşünü gördük. Bize yapılan neydi bir esasa de kapitasyon hani şimdi İsrail gidiyor tak tak adamları de kapite ediyor ya.

FETÖ Türkiye'de o dönemde milli çıkar odaklı düşünen herkesi kapite etmeye kalkıştı. Ama ne oldu o dönemde Silivri'de Hastal'da olanlar asla yalvarmadı bunlara. Asla kakıpta 'bizi affedin' demedi. Olmayan bir şey de neyi diyeceksin. Ben savunma yapmadım. Ve hatta son gün son karar açıklandığında son sözün nedir dediklerinde gururla 'sizi tanımıyorum' dedim.

Çünkü benim ülkemin savcıyı, hakimi hepsi hapiste. Böyle bir rezil dönem Allah bir daha yaşatmasın. Ben hep ne derim devletsiz kalmak, ordusuz kalmak ülkeleri yıkar. Devlet de hükümet de bu tuzaklara düşmemeli"