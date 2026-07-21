Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Sivas’ın Çelebiler köyünde 2000 senesinde hizmete açılan ve süreç içerisinde muhtelif tadilatlardan geçen Çelebiler Köyü Camii'nin iç mekânı baştan aşağı yenilendi. İbadethanedeki estetik dönüşüm, geleneksel Türk-İslam sanatlarının nadide örnekleri kullanılarak tamamlandı.

Cami imamı Harun Kaşkaya’nın öncülüğünde, hat ve tezhip zanaatkârlarıyla koordineli bir şekilde yürütülen projede; ibadethanenin kubbe, mihrap ve duvar kısımları hat, tezhip ile kalem işi motifleriyle süslendi.

Göreve geldiği andan itibaren ibadethanenin eksikliklerini tamamlamak için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Harun Kaşkaya, gerçekleştirilen restorasyon sürecine ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

"2024 yılında Çelebiler Köyü Camii'ne atandığımdan bu yana camimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve her geçen gün daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlamak için gayret ediyorum. Zamanla boya yüzeylerinde deformasyonlar oluşmuştu. Bunun üzerine hat ve tezhip ustalarımızla birlikte çalışmalara başladık. Ben de imkanlarım ölçüsünde bu çalışmalara katkı sundum. Ortaya çıkan eserin cemaatimiz tarafından beğenilmesi bizleri ayrıca mutlu etti."

Yürütülen estetik dokunuşlardan memnun kalan Çelebiler Köyü Camii cemaati ise ibadethanenin manevi iklimine değer katan imam Harun Kaşkaya'ya ve hünerlerini sergileyen hat ile tezhip ustalarına şükranlarını sundu.