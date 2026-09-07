Çekmeköy’de yaşayan vatandaşların nitelikli ve koruyucu sağlık hizmetlerine çok daha hızlı ve pratik bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirilen Çamlık Sağlıklı Yaşam Merkezi, düzenlenen geniş katılımlı resmi açılış töreninin ardından hizmete girdi. İlçedeki sağlık altyapısını güçlendirmeyi ve birinci basamak sağlık hizmetlerini tek noktada toplamayı hedefleyen dev tesis, Çekmeköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Sağlıklı Hayat Merkezi’nin sunduğu imkânların entegre edilmesiyle oluşturuldu. Bu kurumsal iş birliği sayesinde ilçe sakinleri, hem uzman danışmanlık hizmetlerinden hem de belediyenin sağladığı ücretsiz ulaşım desteklerinden aynı çatı altında faydalanma imkânına kavuşmuş oldu.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurumsal olarak faaliyet gösterecek olan bu modern merkezde, birinci basamak tedavi ve koruyucu hekimlik imkânları ön planda tutuluyor. Merkezde sunulacak medikal ve psikososyal desteklerin yanı sıra, Çekmeköy Belediyesi tarafından sağlanan sosyal ve nakil odaklı ulaşım destek hizmetleri de doğrudan vatandaşların kullanımına sunulacak. Bu sayede tedavi süreçlerinde hastaneye gitmekte veya ulaşım sağlamakta zorluk çeken vatandaşların mağduriyetlerinin tamamen önüne geçilmesi amaçlanıyor.



Çamlık Sağlıklı Yaşam Merkezi, vatandaşların fiziki ve ruhsal sağlığını bütüncül bir anlayışla korumayı hedefliyor. Merkez bünyesinde görev yapacak olan uzman kadro içerisinde psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve diyetisyen danışmanlıkları aktif olarak yer alacak. Bireylerin hareketli yaşamı benimsemesini teşvik etmek amacıyla fizyoterapist danışmanlığı ile birlikte modern ekipmanlarla donatılmış özel bir fiziksel aktivite salonu vatandaşların kullanımına açılacak. Toplum sağlığını tehdit eden bağımlılıklara karşı mücadele kapsamında hizmet verecek.

Merkez bünyesinde yer alan en önemli birimlerden biri de Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi kısaltmasıyla bilinen KETEM oldu. Kanserle mücadelede erken tanının önemine dikkat çeken bu birimde, birinci basamak sağlık hizmetleri çerçevesinde geniş kapsamlı tarama programları yürütülecek. Bu doğrultuda merkezde mamografi çekimleri, kolon kanseri taramaları ve rahim ağzı kanseri taramaları düzenli olarak yapılacak. Vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden bu vital taramalardan faydalanabilecek ve muhtemel hastalık durumlarında erken teşhis imkânı sayesinde zaman kaybetmeden üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilebilecek

Çekmeköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, merkez bünyesindeki sağlık hizmetlerini mobil imkânlarla destekleyerek erişilebilirliği en üst seviyeye çıkarıyor. Bu kapsamda belediye tarafından tahsis edilen Hasta Nakil Ambulansları, özel gereksinimli bireylere yönelik Engelli Taşıma Hizmetleri ve özellikle yaşlı vatandaşların sağlık kuruluşlarına güvenle ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla devreye sokulan hastane transfer araçları kesintisiz hizmet verecek. Böylece ilçedeki bakıma muhtaç, yaşlı ya da engelli bireyler evlerinden alınarak sağlık merkezlerine ve hastanelere güvenli koşullarda nakledilecek.

İlçe halkının büyük ilgi gösterdiği açılış törenine devlet erkanı, siyasi parti temsilcileri ve yerel yöneticiler adeta çıkarma yaptı. Törne; İstanbul Valisi Davut Gül, Çekmeköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve vatandaşlar katıldı.