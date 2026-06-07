CBS News’ün haberine göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’e yakın ismi açıklanmayan kaynaklar, Bakanlığın bölgedeki zararın maliyetine ilişkin çalışma başlattığını aktardı.

Haberde, Bessent’in, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte Körfez ülkelerinde oluşan hasarın boyutunun belirlenmesi için talimat verdiği iddia edildi.

Kaynaklar, Hazine Bakanlığının, İran’ın söz konusu zarara karşılık olarak yeniden inşa ve onarım çalışmalarında kullanılabilecek varlıklarının devreye alınmasını değerlendirdiğini belirtti.

Ancak İran’a ait bu varlıkların bankalarda dondurulmuş fonlar mı yoksa petrol tankerleri gibi fiziki varlıkları mı kapsadığına ilişkin detayların henüz netleşmediği ifade edildi.