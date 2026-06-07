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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), İsrail'in son dönemde artan istihbarat faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle yeni bir değerlendirme yaptığı öne sürüldü. NBC News'in haberine göre, ismi açıklanmayan eski ABD'li yetkililer, Pentagon'un İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek kategori olan "kritik" seviyeye çıkardığını iddia etti.

Yetkililer, Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA), ABD-İsrail ilişkilerindeki gerilim ve İran konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle yeni bir iç değerlendirme hazırladığını öne sürdü.

HEDEFTE İRAN GÖRÜŞMELERİ OLDUĞU İDDİASI

İddialara göre İsrail'in faaliyetleri, ABD'nin İran politikası ve müzakere sürecinde görev alan üst düzey isimler üzerinde yoğunlaştı. The New York Times'ın haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby ve ekibinin hedef alınmış olabileceği ileri sürüldü.

Eski ABD'li yetkililer, İsrail'in yalnızca teknik yöntemlerle değil, insan kaynaklı istihbarat faaliyetleriyle de bilgi toplamaya çalıştığını savundu.

BEYAZ SARAY VE İSRAİL'DEN YALANLAMA

Söz konusu iddiaların gündem yaratmasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Açıklamada, haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek "Bu haberin tamamı asılsızdır" denildi.

Pentagon ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, Washington'daki İsrail Büyükelçiliği de suçlamaları reddetti. Büyükelçilik sözcüsü, İsrail'in ABD'yi izlediği yönündeki iddiaların "tamamen asılsız" olduğunu savundu.

ABD'Lİ YETKİLİLER GÜVENLİK AÇIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski bir ABD'li yetkili, bazı üst düzey isimlerin özel uçak kullanımı ve hassas konuları kişisel telefonlar üzerinden görüşmesinin istihbarat riskini artırdığını öne sürdü.

İddialar henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmazken, haberler Washington-Tel Aviv hattındaki gerilimin yeni bir boyut kazandığı yorumlarına neden oldu.