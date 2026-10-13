Kaynak: Haber Merkezi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ÇAYKUR) sitemizde yayımlanan “Belge ortaya çıktı: Üretici müdürü eleştirdi, ÇAYKUR çay almayı kesti” başlıklı habere ilişkin “Düzeltme ve Cevap Metni” şöyle:

"www.yenicaggazetesi.com adlı internet haber sitesinde yer alan, bir üreticinin 'çay cüzdanının iptal edildiği' yönündeki haber ve iddialar tamamen gerçek dışı olup kamuoyunu yanıltıcı mahiyettedir. Haberde bahsi geçen üreticinin çay cüzdanı (ruhsatı) kesinlikle iptal edilmemiştir. ÇAYKUR ile çay üreticisi arasındaki ilişki, çay alımı nedeniyle bir yönüyle de alım satım ilişkisidir. Bu ilişkide sürdürülebilirlik açısından karşılıklı saygının korunması şarttır. Nitekim Çay Üretici Sözleşmesi'nde, aksine davranışlar müeyyideye bağlanmıştır. ÇAYKUR Genel Müdürü aleyhine sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen paylaşım sözleşmeyi ihlal etmiş; bu nedenle de ÇAYKUR Yaş Çay Alım Sözleşmesi'nin 'f' bendi uyarınca yalnızca ilgilinin ÇAYKUR üreticiliğini askıya almıştır. Fabrikada tarafından yazılan sözleşmenin feshi ibareli yazı, teknik anlamda çay üreticiliğinin askıya alınması niteliğindedir. Üreticinin ruhsatlı üreticiliği devam etmekte olduğundan, ÇAYKUR dışında özel sektör firmalarına çay satmaya devam edebilmektedir. Şartlarının oluşması durumunda yine aynı sözleşmenin aynı maddesinde çay üreticisi ile ÇAYKUR arasında yeni bir sözleşme yapılması mümkündür. Yani, çay ruhsatı iptal edilmiş değildir ve sadece sözleşme askıya alınmıştır. Müvekkil Kurum hakkında gerçekle bağdaşmayan ve kamuoyunda haksız bir algı oluşturmayı amaçlayan bu haber gerçeği yansıtmamakta olup olguların çarpıtılması suretiyle yapılan asılsız iddialara itibar edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur. 09.10.2026 Av. Nurdan GÜLTENKİN Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Vekili”