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Kaynak: Haber Merkezi

Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, orta saha hattına önemli bir takviye yaptı. Yeşil-mavili ekip, İspanya temsilcisi Cádiz'in 22 yaşındaki Malili futbolcusu Moussa Diakité'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Karadeniz ekibi, Moussa Diakite ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Çaykur Rizespor forması giyecek.

CADİZ'DE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

4 Kasım 2003'te Mali'nin başkenti Bamako'da doğan ve 1.89 metre boyundaki Diakité, 2022 yılında Cadiz'e transfer oldu. İspanyol kulübü, genç oyuncunun sözleşmesini Ağustos 2024'te 2029 yılına kadar uzatmıştı.

Cadiz A Takımı'nda toplam 62 resmi karşılaşmaya çıkan Malili orta saha, bu süreçte 4 gol kaydetti. Bu maçların 58'inde İspanya 2. Ligi'nde görev yaptı.

GEÇEN SEZONUN DEĞİŞMEZ İSİMLERİNDEN OLDU

Diakite, 2025-2026 sezonunda Cadiz'in orta sahasında en fazla forma giyen isimlerden biri oldu. Ligde 36 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, bunların 29'una ilk 11'de başladı.

2024-2025 sezonunda Huesca karşısında attığı golle de dikkat çeken Diakité, takımının 4-0 kazandığı mücadelede 11. dakikada fileleri havalandırarak skor perdesini açmıştı.

MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ DE BULUNUYOR

Kulüp kariyerinin yanı sıra Mali Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Moussa Diakité, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mali U23 Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı. Daha sonra Mali A Milli Takımı'na da yükselen genç futbolcu, kariyerine artık Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla devam edecek.