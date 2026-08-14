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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hücum hattı için gündeme gelen isimlerden Gabriel Martinelli konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

The Athletic'in haberine göre, Arsenal'de forma giyen Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın transfer ilgisine olumlu yanıt vermedi.

KARARINI GALATASARAY'A İLETTİ

Haberde, Martinelli'nin kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediği ve Galatasaray'a transfer olmayı düşünmediği belirtildi. Brezilyalı yıldızın bu kararını sarı-kırmızılı yönetime ilettiği ifade edildi.

GALATASARAY ROTASINI DEĞİŞTİRECEK

Martinelli'den gelen olumsuz yanıtın ardından Galatasaray yönetiminin hücum hattı için belirlediği diğer alternatiflere yönelmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, transfer döneminin kalan bölümünde kanat bölgesine önemli bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.