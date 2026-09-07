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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Recep Uçar yönetimindeki ev sahibi ekip ile Joao Pereira'nın çalıştırdığı Alanyaspor arasındaki mücadelede uzun süre gol sesi çıkmadı.

İki takımın da skor üstünlüğünü yakalamak için fırsatlar aradığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda da denge uzun süre bozulmadı.

TALİHSİZ GOL SONUCU BELİRLEDİ

Mücadelenin 70. dakikasında Çaykur Rizespor adına talihsiz bir an yaşandı. Ev sahibi ekibin oyuncusu Ariss, topu kendi ağlarına göndererek Alanyaspor'un 1-0 öne geçmesine neden oldu.

Golden sonra beraberlik için baskısını artıran Çaykur Rizespor aradığı golü bulamadı. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Alanyaspor, zorlu Rize deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor puanını 7'ye yükseltti. Recep Uçar'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor ise 6 puanda kaldı.