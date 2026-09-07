Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Manisa'da oynanan mücadele yüksek tempoya sahne olurken ev sahibi ekip karşılaşmanın 20. dakikasında öne geçti.

Kaleci Kerem'in topu kontrol ettikten sonra çalım atmaya çalıştığı pozisyonda araya giren Sylla, topu kaparak boş kaleye gönderdi ve Manisa FK'yı 1-0 öne geçirdi.

BURSASPOR'DAN HIZLI CEVAP

Bursaspor bu gole yalnızca 7 dakika sonra karşılık verdi. 27. dakikada Zeki'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Iheanacho, sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla kaleci Vedat'ı mağlup ederek skoru 1-1'e getirdi.

Manisa FK, 38. dakikada yeniden gole çok yaklaştı. Sylla'nın pasında kaleci Kerem ile karşı karşıya kalan Anziani'nin sert şutu üst direkten oyun alanına döndü. İlk yarıda başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

SON SÖZÜ IHEANACHO SÖYLEDİ

İkinci yarıda iki takım da galibiyet golünü ararken mücadelede eşitlik uzun süre bozulmadı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise Bursaspor sahneye çıktı.

90+2. dakikada Saranic'in sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Vedat topu sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Iheanacho, kale çizgisi önünde yaptığı dokunuşla topu filelere gönderdi.

Iheanacho'nun ikinci golüyle geri dönüşü tamamlayan Bursaspor, Manisa FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.