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Kaynak: AA / DHA / İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği özel bir konserle sahne aldı. Günler öncesinden biletleri tükenen ve salonda adım atacak yer kalmayan konser, izleyenlerden tam not aldı.

Bu özel gecede orkestrayı, Eskişehir Uluslararası Gürer Aykal Orkestra Şefliği Yarışması ikincisi Hancheng Guo yönetirken, piyanist Eren Yahşi solist olarak sahnedeki yerini aldı.

CHOPİN VE SİBELİUS İLE MÜZİK ZİYAFETİ

Konserin ilk bölümünde J. Sibelius’un dünyaca ünlü eseri "Valse triste" ile F. Chopin’in "1. Piyano Konçertosu" seslendirildi. Piyano partisinin teknik zorluklarını lirik bir anlatımla harmanlayan ve orkestra ile mükemmel bir uyum yakalayan solist Eren Yahşi ve orkestra, dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Yoğun alkışlar üzerine sahneye tekrar gelen genç piyanist "bis" yaparak dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

ÇAYKOVSKİ’NİN 5. SENFONİSİ İLE GÖRKEMLİ KAPANIŞ

Gecenin ikinci bölümünde ise müzik tarihinin en önemli yapıtlarından P. I. Çaykovski’nin 5. Senfonisi seslendirildi. Senfoniyi yüksek teknik beceri ve derinlikle icra eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, performansının ardından salondan dakikalarca alkış topladı. Etkinlik, şef ve soliste plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.

GENÇ ŞEFLERE DESTEK SEZON BOYUNCA SÜRECEK

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 2026-2027 sanat sezonu boyunca Eskişehir Uluslararası Gürer Aykal Orkestra Şefliği Yarışması’nda dereceye giren orkestra şeflerini konuk etmeye devam edecek. Farklı müzikal yaklaşımları orkestra ile buluşturan bu program sayesinde genç şeflerin profesyonel sahne deneyimi kazanmalarına ve sanatsal gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor.

GELECEK KONSERİN TARİHİ AÇIKLANDI!

Orkestranın bir sonraki konseri 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’da Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Konser, Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetiminde ve korno sanatçısı Volkan Kartal’ın solistliğinde sanatseverlerle buluşacak.