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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te komşusunun çatı tamirine yardımcı olan şahıs çatıdan düşerek yaralandı.

Olay, Bilecik'in Okluca Köyü'nde meydana geldi. Komşusunun çatı onarımına yardım eden S.G. isimli şahıs, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, S.G. isimli şahıs komşusu M.Ş.’nin çatı onarımına yardım etmek için çıktığı çatıdan dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten aşağıya düştü. Yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.