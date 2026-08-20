Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha: Yönetim milli yıldızın biletini kesti

Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha: Yönetim milli yıldızın biletini kesti

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile evinde 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de gözler Konyaspor ile oynanacak Süper Lig'in ikinci hafta maçına çevrilirken kadro planlamasına yönelik çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de üst üste yaşanan ayrılıklara milli futbolcunun eklenmesi bekleniyor.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha: Yönetim milli yıldızın biletini kesti - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon karşısında istediği sonucu alamasa da rövanş maçı öncesi umutlarını koruyan Fenerbahçe'de gözler Konyaspor maçına çevrilirken kadro planlamasına yönelik çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha: Yönetim milli yıldızın biletini kesti - Resim: 2

Fransız ekibi Lyon karşısında 1-0 geri düşmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe tur umutlarını rövanş maçına bırakmıştı.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha: Yönetim milli yıldızın biletini kesti - Resim: 3

Mason Greenwood'un attığı golle mağlubiyeti engelleyen Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefine sadece 1 maç uzaklıkta.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha: Yönetim milli yıldızın biletini kesti - Resim: 4

Buna rağmen İsmail Kartal'ın öğrencileri ilk hafta Gençlerbirliği'ne yenilerek Süper Lig'e yaptıkları kötü başlangıcı da taraftarı önünde Konyaspor'u mağlup ederek telafi etmeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha: Yönetim milli yıldızın biletini kesti - Resim: 5

İsmail Kartal Lyon ile oynanacak tarihi maç öncesi takımın tüm konsantrasyonunu Konyaspor mücadelesine yansıtmasını bekliyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha: Yönetim milli yıldızın biletini kesti - Resim: 6

Öte yandan Fenerbahçe'de üst üste yaşanan ayrılıklar da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Angers'ten transfer edilen Sidiki Cherif'in Coventry City'e transferinin ardından iki yabancı oyuncu daha kulüpten ayrıldı.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha: Yönetim milli yıldızın biletini kesti - Resim: 7

Mısırlı futbolcu Omar Fayed Serie A ekibi Frosinone'ye transfer oldu ve İtalyan kulübüyle 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha: Yönetim milli yıldızın biletini kesti - Resim: 8

Ayrıca yine geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Samsunspor'dan transfer edilen Anthony Musaba da 1 yıl sonra yeniden Championship'e dönerek Norwich City'e kiralandı.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha: Yönetim milli yıldızın biletini kesti - Resim: 9

Fenerbahçe'de kadro şişkinliğini azaltmak ve yabancı kontenjanında yer açmak için ayrılıkların sürmesi beklenirken yönetimin bir ayrılık kararı daha aldığı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha: Yönetim milli yıldızın biletini kesti - Resim: 10

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha: Yönetim milli yıldızın biletini kesti - Resim: 11

2024 yılında Atletico Madrid'den 8.5 milyon Euro'ya transfer edilen Çağlar Söyüncü'nün sarı lacivertli formayla gösterdiği performans beklentilerin çok uzağında kaldı.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha: Yönetim milli yıldızın biletini kesti - Resim: 12

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü form tutamayan tecrübeli stoper bugüne kadar Fenerbahçe formasıyla toplam 75 maça çıktı.

Fenerbahçe yönetiminin Çağlar Söyüncü için teklifleri değerlendirmek istediği iddia edildi.

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