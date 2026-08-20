UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon karşısında istediği sonucu alamasa da rövanş maçı öncesi umutlarını koruyan Fenerbahçe'de gözler Konyaspor maçına çevrilirken kadro planlamasına yönelik çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe'de bir ayrılık kararı daha: Yönetim milli yıldızın biletini kesti
UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile evinde 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de gözler Konyaspor ile oynanacak Süper Lig'in ikinci hafta maçına çevrilirken kadro planlamasına yönelik çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de üst üste yaşanan ayrılıklara milli futbolcunun eklenmesi bekleniyor.Furkan Çelik
Fransız ekibi Lyon karşısında 1-0 geri düşmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe tur umutlarını rövanş maçına bırakmıştı.
Mason Greenwood'un attığı golle mağlubiyeti engelleyen Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefine sadece 1 maç uzaklıkta.
Buna rağmen İsmail Kartal'ın öğrencileri ilk hafta Gençlerbirliği'ne yenilerek Süper Lig'e yaptıkları kötü başlangıcı da taraftarı önünde Konyaspor'u mağlup ederek telafi etmeyi hedefliyor.
İsmail Kartal Lyon ile oynanacak tarihi maç öncesi takımın tüm konsantrasyonunu Konyaspor mücadelesine yansıtmasını bekliyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de üst üste yaşanan ayrılıklar da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Angers'ten transfer edilen Sidiki Cherif'in Coventry City'e transferinin ardından iki yabancı oyuncu daha kulüpten ayrıldı.
Mısırlı futbolcu Omar Fayed Serie A ekibi Frosinone'ye transfer oldu ve İtalyan kulübüyle 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Ayrıca yine geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Samsunspor'dan transfer edilen Anthony Musaba da 1 yıl sonra yeniden Championship'e dönerek Norwich City'e kiralandı.
Fenerbahçe'de kadro şişkinliğini azaltmak ve yabancı kontenjanında yer açmak için ayrılıkların sürmesi beklenirken yönetimin bir ayrılık kararı daha aldığı ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı.
2024 yılında Atletico Madrid'den 8.5 milyon Euro'ya transfer edilen Çağlar Söyüncü'nün sarı lacivertli formayla gösterdiği performans beklentilerin çok uzağında kaldı.
Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü form tutamayan tecrübeli stoper bugüne kadar Fenerbahçe formasıyla toplam 75 maça çıktı.
Fenerbahçe yönetiminin Çağlar Söyüncü için teklifleri değerlendirmek istediği iddia edildi.