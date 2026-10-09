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Yeni beyin görüntüleme çalışmaları, bebeklerde bilincin sanılandan çok daha erken ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. The New York Times’ın aktardığı araştırmalarda, yeni doğanların beyinlerinde yetişkinlerde bilinçle ilişkilendirilen bazı sinyaller ve ağlar tespit edildi. Bilim insanları henüz kesin bir “başlangıç anı” belirleyemese de bulgular, bebeklerin doğduklarında en azından belli bir düzeyde bilinçli olabileceği görüşünü güçlendiriyor.

Bebeklerin ne zaman bilinç kazandığı, nörobilimin uzun süredir yanıt aradığı sorulardan biri. Geçmişte yeni doğanların bilinçli olmadığı düşünülürken, gelişen beyin görüntüleme yöntemleri bu yaklaşımın sorgulanmasına neden oluyor.

The New York Times’tan Carl Zimmer’ın derlediği yeni çalışmalar, yeni doğan bebeklerin beyinlerinde yetişkinlerde bilinçle ilişkilendirilen bazı tepkilerin görülebildiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar özellikle beynin beklenmedik seslere verdiği tepkileri ve farklı bölgelerin birbiriyle nasıl iletişim kurduğunu inceliyor.

YENİ DOĞANLARIN BEYNİ BEKLENMEDİK SESLERE TEPKİ VERİYOR



Yetişkinlerde, tekrar eden bir ses dizisinin beklenmedik biçimde değişmesi beynin kısa ve belirgin bir sinyal üretmesine yol açıyor. Bu tepki, bilinç araştırmalarında kullanılan göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

Benzer deneyler yeni doğan bebeklerde de yapıldı. Almanya’da yürütülen bir çalışmada bebeklerin beyinlerinin düşük ve yüksek tonlardan oluşan ses dizilerindeki değişikliklere belirgin sinyallerle yanıt verdiği görüldü. New York Üniversitesi’nden Claudia Passos-Ferreira, bu sonuçların yeni doğan beyninin bazı açılardan yetişkin beynine benzer biçimde çalıştığını gösterdiğini belirtti.

Araştırmacılar yine de tek bir beyin sinyalinin bilinci kanıtlamak için yeterli olmadığı konusunda temkinli. Bu nedenle bilinçle bağlantılı farklı göstergelerin aynı dönemde ortaya çıkıp çıkmadığı araştırılıyor.

BEBEK BEYNİNDE YETİŞKİNLERE BENZER AĞLAR



Bir diğer önemli bulgu, Londra’da yürütülen Developing Connectome Project kapsamında elde edildi. Yüzlerce bebeğin beyin taramalarını inceleyen araştırmacılar, yeni doğanların beyin bölgelerinin uyanık yetişkinlerde görülenlere benzer biçimde koordineli ağlar oluşturabildiğini tespit etti.

Trinity College Dublin’den sinirbilimci Lorina Naci ve ekibinin çalışmaları, bu bağlantıların bilincin erken dönem göstergelerinden biri olabileceğine işaret ediyor.

BİLİNÇ ANNE KARNINDA BAŞLIYOR OLABİLİR Mİ?



Araştırmalar artık doğum öncesi döneme de uzanıyor. Bilim insanları, bilincin ortaya çıkabilmesi için beynin duyulardan gelen bilgileri alıp bir araya getirebilecek bağlantılara sahip olması gerektiğini düşünüyor.

Bu bağlantıların gebeliğin yaklaşık 26’ncı haftasından önce henüz gelişmediği belirtiliyor. Ancak bu tarihten ne kadar sonra bilinçli deneyimin başlayabileceği henüz bilinmiyor. Uzmanlar arasında yapılan bir ankette çoğunluk, bebeklerin doğduklarında en azından bir ölçüde bilinçli olabileceği görüşünü dile getirdi.

Araştırmacılar, bebeklerin bilincinin yetişkinlerinkinin daha basit bir versiyonu olmak zorunda olmadığına da dikkat çekiyor. Naci’ye göre yeni doğanlar, çevrelerini yetişkinlerden farklı ve belki de daha geniş bir biçimde algılıyor olabilir.

Bilincin bebeklikte nasıl ortaya çıktığının anlaşılması, yalnızca çocuk gelişimine değil, insan bilincinin nasıl oluştuğu ve beyinde nasıl çalıştığına ilişkin temel sorulara da ışık tutabilir.