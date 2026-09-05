Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Cochliomyia hominivorax türü sinek, Meksika'nın 32 eyaletinden 30'una yayıldı ve toplam vaka sayısı 34 bini geçti. Bir hayvanda sinek larvalarının açık yaraya yerleşerek canlı dokuyla beslenmesi vaka olarak kayda alınıyor.

Meksika, onlarca yılın ardından yeniden ortaya çıkan ve canlı hayvanların dokularıyla beslenen "et yiyen sinek" istilasına karşı mücadele ediyor. Ülke, "Yeni Dünya vida kurdu" olarak bilinen (bilimsel adı Cochliomyia hominivorax) sineğe karşı milyonlarca kısırlaştırılmış sineği doğaya bırakıyor.

Kasım 2024'te ülkede yeniden görülen Cochliomyia hominivorax, Meksika'nın 32 eyaletinden 30'una yayıldı ve toplam vaka sayısı 34 bini geçti. Bir hayvanda sinek larvalarının açık yaraya yerleşerek canlı dokuyla beslenmesi, vaka olarak kayda geçiriliyor.

Salgın, hayvancılık sektörünü olumsuz etkilerken ABD'nin geçen yıl Meksika'dan sığır ithalatına sınırlarını kapatmasına da neden olmuştu. Sınır, temmuz sonunda aşamalı biçimde yeniden açılmaya başladı.

New York Times'ın haberine göre, Meksika'nın Guatemala sınırındaki Metapa kentinde haziran sonunda faaliyete geçen tesis, salgınla mücadelenin merkezlerinden biri oldu. Burada milyonlarca sinek laboratuvarlarda yetiştiriliyor, radyasyonla kısırlaştırılıyor ve ardından doğaya salınıyor.

Hedef, kasım ayına kadar haftada 100 milyon kısır sinek üretmek.

KISIR SİNEKLER SALGINI NASIL DURDURUYOR?

Uygulanan yöntem, "steril böcek tekniği" olarak adlandırılıyor. Laboratuvarlarda çok sayıda erkek sinek yetiştiriliyor ve üreme kabiliyetlerini kaybetmeleri için radyasyona maruz bırakılarak steril hale getiriliyor. Ardından doğaya salınan sinekler, yabani dişilerle çiftleşiyor ancak yavru oluşmuyor. Yöntem yeterli büyüklükte ve uzun süre uygulandığında sinek popülasyonu giderek azalıyor.

Aynı yöntem geçmişte de başarıyla kullanılmıştı. Yeni Dünya vida kurdu sineği, 20. yüzyılda Amerika kıtasındaki hayvancılık sektörünün en önemli zararlılarından biriydi. ABD 1966'da, Meksika ise 1991'de yabani vida kurdu sineğinden arındırıldığını açıklamıştı. Sonraki dönemde kısır sineklerin kullanılmasıyla parazitin yayılım alanı Panama ile Kolombiya arasındaki Darién Geçidi'ne kadar gerilemişti.

Ancak 2023 yılında Panama ve Kosta Rika'daki vakalar hızla yükselmeye başladı. Parazit daha sonra kuzeye doğru ilerleyerek Meksika'ya ve nihayetinde ABD'ye ulaştı.

Uzmanlar, yeniden ortaya çıkışın tek bir nedene bağlanamayacağını düşünüyor. Kısırlaştırılmış böcek programlarında yaşanmış olası aksamaların yanı sıra kontrolsüz hayvan hareketleri ve yasa dışı hayvan ticareti de muhtemel nedenler arasında bulunuyor.

LARVALAR CANLI HAYVANIN DOKUSUYLA BESLENİYOR

Yeni Dünya vida kurdu sineğini son derece tehlikeli hale getiren temel unsur, larvalarının beslenme şekli.

Dişi sinekler, sıcak kanlı hayvanların açık yaralarına veya vücut açıklıklarına bir seferde yaklaşık 200 yumurta bırakabiliyor. Yumurtadan çıkan larvalar yaranın içerisine girerek hayvanın canlı dokusuyla besleniyor. Tedavi edilmeyen ağır enfeksiyonlar, bir hafta içerisinde hayvanın ölümüne neden olabiliyor.

Sinekler, oldukça küçük yaraları dahi fark edebiliyor. Bir köpeğin kulağındaki çizik, attaki kene ısırığı veya yeni doğmuş bir buzağının henüz kapanmamış göbek bağı enfeksiyon için yeterli olabiliyor.

Bu nedenle özellikle salgından en fazla etkilenen Chiapas eyaletindeki yetiştiriciler, hayvanlarını her gün yara olup olmadığı yönünden kontrol etmek zorunda kalıyor.