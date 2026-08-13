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Kaynak: AA

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından açıklanan haftalık verilere göre, 5-12 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde 45 yeni Batı Nil virüsü vakası kayıtlara geçti.

TOPLAM VAKA SAYISI 110'A ULAŞTI

Son tespit edilen vakalarla birlikte, yılın başından bu yana ülkede görülen toplam vaka sayısı 110'a ulaştı. Virüse bağlı can kayıplarının ise 9 olduğu bildirildi.

EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGE ATİNA VE ÇEVRESİ

Açıklanan raporda, Batı Nil virüsü vakalarının en yoğun kümelendiği alanın başkent Atina'yı da kapsayan Attika bölgesi olduğu kaydedildi. Sağılık yetkilileri virüsün yayılımına karşı takibin sürdüğünü aktardı.