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Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine seçilecek başkan vekili için CHP'de kritik süreç başladı. Parti kulislerinde farklı isimler öne çıkarken, gözler bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapacağı değerlendirme toplantısına çevrildi.

Çankaya Belediye Meclisi, belediyedeki yönetim sürecinin aksamaması için 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te olağanüstü toplanacak. Meclis üyeleri, kendi aralarından yeni belediye başkan vekilini seçecek.

CHP KULİSLERİNDE ADAY TRAFİĞİ HIZLANDI

odatv'nin haberine göre, Başkan vekilliği seçimi öncesinde CHP'de yoğun görüşmeler sürüyor. Parti kulislerinde Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün süreçte etkili olduğu konuşulurken, farklı adaylar üzerinde değerlendirmeler yapılıyor.

Edinilen bilgilere göre Veli Ağbaba'nın Anıl Çetin'i, Tekin Bingöl'ün ise Berkay Gökçınar'ı desteklediği belirtiliyor. Eski Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in Veli Şahin'den yana tavır aldığı, Fırat Seyman'ın ise adı geçen isimler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

FARUK KÖYLÜOĞLU İDDİASINA KULİSTEN YANIT

Kulislerde adı geçen isimlerden biri olan Faruk Köylüoğlu'nun Mansur Yavaş'ın desteklediği aday olduğu yönündeki iddialara ise parti kaynakları mesafeli yaklaşıyor. Kaynaklar, Köylüoğlu'nun İYİ Parti'nin kurucu Ankara İl Başkanı olması nedeniyle bu ihtimalin düşük olduğunu savunuyor.

"EN GÜÇLÜ İSİM ANIL ÇETİN" DEĞERLENDİRMESİ

Parti kaynaklarına göre dengeler henüz netleşmiş değil. Kulislerde, "En güçlü aday Veli Ağbaba'nın desteklediği Anıl Çetin ancak aynı zamanda en riskli isim de o" değerlendirmesi yapılıyor.

GÖZLER ÖZGÜR ÖZEL'İN TOPLANTISINDA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün belediye meclis üyeleri, milletvekilleri ve adı geçen adaylarla kapsamlı bir toplantı yapması bekleniyor. Toplantının ardından Çankaya Belediye Başkan Vekilliği için partinin izleyeceği yol haritasının netleşmesi öngörülüyor.