Avustralya'nın ardından Paraguay'a da yenilerek D Grubu'nda oynadığı iki maç sonunda 2026 Dünya Kupası'na erken veda A Milli Takım'a yönelik spor kamuoyunda tepkiler çığ gibi büyüyor.

Kafa Sports Youtube kanalına milli takımın turnuvadan erken havlu atmasını değerlendiren Caner Erken, Vincenzo Montella'yı topa tuttu.

Kapalı savunmayı açmaya yönelik herhangi bir çalışma yapmadığını savunan eski milli futbolcu, Montella'yı farklı bir strateji denememekten dolayı eleştirdi.

CANER ERKİN: 'ADAMLAR YORULMADI BİLE'

Caner Erkin 'Montella kapalı savunmayı açmak üzerine bir plan yapmamış ya da takımı çalıştırmamış olabilir mi?" şeklinde gelen soru üzerine şu yorumlarda bulundu:

"Kesinlikle çalıştırmamış. İlk maç böyle geçmişken ikinci maçta hep aynı oynanır mı bir oyun... Belki bir son 10 dakika Can Uzun, Deniz Gül, Barış girdikten sonra... Kapalı savunmayı açamıyoruz. Şutla açamıyoruz, driblingle açamıyoruz, ortayla açamıyoruz. Hiçbir şekilde açamıyoruz.

Geriden bir kişiden feda edip karşı rakip 10 kişi Merih'i öne atabilirdi. Merih'in gol şansı da var çok. Merih'i öne atıp arkada üçlüye dönüp başka bir şey yaratabilirdik. Bence Merih kendi gitti öne. Buna eminim hocanın Merih'e 'İleri git' demediğine. Merih kendi pozisyona girdi. Yerden çıkardığında bile Merih var yine pozisyonun içinde. Çok erken buna dönebilirdi. Çünkü maç gidiyor artık.

Ben şunu düşündüm; adamlar yorulmadı bile. O kadar durağan bir oyun var ki, adamların yorulduğunu ben zannetmiyorum."

'BU ÇOCUKLAR YAPTIĞI MİLLİ TAKIMA DA ÇOK BÜYÜK İHANET'

Bu başarısızlığın Montella'nın eseri olduğunu belirten Caner Erkin, "Montella'ya çok büyük bir başlık açmamız lazım. Çünkü şu jenerasyona gerçekten ben ihanet ettiğini düşünüyorum.

Bu milli takım çok farklı bir şey oynayabilirdi ve bu kadar belliyken ilk maçta bu hataları yapmışken ya da hiçbir şekilde pozisyona girememişken hala aynı şeye devam etti ve hiçbir analizi, hiçbir şekilde yapılmamış gibi bir ortam vardı sanki. Çocuklar tabii ki kötü oynamış olabilirler ama ben bunu direkt Montella'ya yazarım.

Hocanın bu çocuklara yaptığı, milli takıma da çok büyük ihanet bence."