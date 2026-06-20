Türkiye’den bir ülkeye daha vize muafiyeti: Artık rahatlıkla girebilecekler

Türkiye, son yıllarda Kuzey Afrika pazarında artan turist potansiyelini dikkate alarak bölge ülkeleriyle ulaşım ve turizm ilişkilerini güçlendirmeye yönelik adımlara imza atarken, Cezayir'e yönelik yeni vize muafiyeti kararı da bu stratejinin önemli halkalarından biri oldu.