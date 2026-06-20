Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, belirli yaş gruplarındaki Cezayir vatandaşlarına Türkiye seyahatlerinde vize muafiyeti tanınmış oldu.
Türkiye’den bir ülkeye daha vize muafiyeti: Artık rahatlıkla girebilecekler
Erdoğan'ın imzasıyla Cezayir'e vize muafiyeti tanındı. Ancak şartları var. Pasaport sahibi 15 yaş altındaki ve 50 yaş üstündeki vatandaş olması gerekiyor. İşte tüm detaylar...Gülsüm Hülya Sundu
Yeni düzenleme ile Cezayir'in umuma mahsus pasaport sahibi 15 yaş altındaki ve 50 yaş üstündeki vatandaşları, turistik amaçlı Türkiye seyahatlerinde vize almak zorunda kalmayacak ve rahatlıkla ülkeye girebilecek.
Karar kapsamında söz konusu yolcular, her 180 günlük dönem içerisinde 90 güne kadar olan ziyaretlerinde ve transit geçişlerinde Türkiye'ye vizesiz giriş gerçekleştirebilecek.
Uzmanlar, vize muafiyetinin özellikle yaz sezonunda Türkiye ile Cezayir arasındaki yolcu trafiğine olumlu yansımasını tahmin ediyor.
Düzenlemenin, aile ziyaretleri ve turistik seyahatlerin yanı sıra iki ülke arasındaki hava ulaşım talebini de artırabileceği konusunda iyimser.
Türkiye, son yıllarda Kuzey Afrika pazarında artan turist potansiyelini dikkate alarak bölge ülkeleriyle ulaşım ve turizm ilişkilerini güçlendirmeye yönelik adımlara imza atarken, Cezayir'e yönelik yeni vize muafiyeti kararı da bu stratejinin önemli halkalarından biri oldu.