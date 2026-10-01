Kaynak: İHA

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü çerçevesinde Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, yaşlı bireylerin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekmek, aktif ve sağlıklı yaşlanma konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı.

81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen yürüyüş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Golf Çay Bahçesi'nden başlayarak Truva Atı önünde sona erdi.

Yürüyüş ardından Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt ile birlikte 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Şükrü Şahin ve eşi Ayşe Şahin'i evlerinde ziyaret etti. Vali Yardımcısı, Şahin çiftiyle sohbet ederek Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı; kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.