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Kaynak: İHA

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde yer alan halk plajında, geçmiş savaşlardan kaldığı tahmin edilen patlamamış askeri mühimmat tespit edildi.

Kıyı şeridinde denize giren bir vatandaş, suyun içinde fark ettiği metal cismi kumsala çıkardı. İhbar üzerine olay yerine hızlıca emniyet güçleri sevk edildi. Sahile ulaşan polis ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak adına bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak geniş çaplı tedbir aldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bomba İmha Uzmanları, sahildeki mühimmatı emniyetli bir şekilde muhafaza altına aldı. Tespiti yapılan askeri mühimmat, detaylı teknik inceleme gerçekleştirilmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Öte yandan, kumsala çıkartılan askeri mühimmata ve yürütülen güvenlik çalışmalarına rağmen bazı vatandaşların tehlikeye aldırış etmeden denize girmeye devam ettiği gözlendi.