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Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan, 19 yaşındaki oğulları Can Akaş’ı kaybetmenin derin acısını yaşıyor. Kalp yetmezliği nedeniyle aniden hayatını kaybeden genç Can’ın vedası, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Cenaze töreninin ardından konuşan baba Cem Akaş, yaşadıkları büyük acının ortasında dikkat çeken bir detayı kamuoyuyla paylaştı. Akaş, oğlunun vefatına giden süreçte elektronik sigara kullanımına işaret ederek kritik uyarılarda bulundu.

ANİDEN FENALAŞTI

Sözcü'deki yer alan habere göre, Ortaokul ve lise eğitimini Özel Sezin Lisesi’nde tamamlayan yetenekli genç Can Akaş, İtalya’nın Milano

kentindeki dünyaca ünlü Domus Academy’nin tasarım programına kabul edilmişti. Eğitimine yurt dışında devam etme heyecanı taşıyan Akaş, birkaç gün içinde Milano’ya gitmek üzere hazırlık yapıyordu.

19 Ekim Pazartesi günü aniden fenalaşarak yaşamını yitiren Can Akaş, Marmara İlahiyat Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

ACILI BABASI ELEKTRONİK SİGARA UYARISI YAPTI

Cenaze töreninin ardından konuşan baba Cem Akaş, elektronik sigara kullanımının yarattığı gizli tehlikeye şu şekilde dikkat çekti:

"Can potansiyeli olan, yetenekli bir gençti. Ben elektronik sigara ya da sıvı sigara denen mereti daha ciddiye almış olsaydım şu anda hayattaydı. Öğlen yanımızda oturuyordu, kötü göründüğü için madde kullanıp kullanmadığını sorduk; 'Yok ne maddesi, bir şu sigarayı içiyorum işte' dedi ve ben de yatıştım. Yatışmamam gerekirdi. Ölüm nedeni kalp yetmezliği. Bu masum görünümlü sigaranın akciğerde yarattığı tahribatı ebeveynler de gençler de yeterince bilmiyor. Ben beş yıllık bir kanser tedavisinin sonundayım, bundan sonra ne kadar zamanım olur bilmiyorum ama kalan zamanımda bu konudaki farkındalığı artırmak için Esra’yla birlikte elimizden geleni yapacağız."