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İspanya hükümeti dumansız hava sahasının sınırlarını genişleten yeni bir yasa tasarısına onay verdi ve tasarıyı İspanya Meclisi’ne sevk etti. Yeni düzenleme, 18 yaşından küçüklerin tütün ürünlerini ve elektronik sigaraları yalnızca satın almasını değil kullanmasını da tamamen yasaklıyor.

ARTIK PLAJLAR VE TERASLARDA DA SİGARA İÇİLEMEYECEK!

Yeni yasa tasarısıyla birlikte, havuz ve plajlarda da sigara ya da elektronik sigara kullanılamayacak. Bununla birlikte, kamu binalarının, eğitim kurumlarının ve sağlık kuruluşlarının 15 metrelik çevresinde de sigara içilmesine izin verilmeyecek.

SIKI DENETİMLER GERÇEKLEŞECEK!

Söz konusu yasa tasarısıyla birlikte, elektronik sigaralar, nikotinli veya nikotinsiz tüm elektronik cihazlar, bitkisel sigara ürünleri, nargileler ve sigara içme davranışını taklit eden diğer alternatif ürünler, sigaranın yasak olduğu tüm alanlarda geleneksel tütün ürünleriyle tamamen aynı kurallara tabi tutulacak.

Nikotin poşetleri genel düzenleme şemsiyesinin dışında bırakılırken reşit olmayan bireylerin bu ürünleri kullanması kesin olarak yasaklanacak. Düzenleme ayrıca tütün ve tütünle ilişkili ürünlerin doğrudan ya da dolaylı reklamına, tanıtımına ve sponsorluğuna kısıtlama getiriyor. Bu sınırlama, sosyal medya ağları ve dijital platformlar da dahil olmak üzere tüm iletişim araçlarını kapsayacak.

“HEDEF 50 BİN ÖLÜMÜ ENGELLEMEK”

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez, düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Planlanan yasal düzenlemenin temelinde halk sağlığını çok daha iyi koruma fikrinin yattığını belirten Bakan Gomez, yasanın "tütünden arınmış bir nesle doğru ilerlemeyi" amaçladığını ifade etti.

Gomez, halihazırda ülkede sigara kullanımına bağlı nedenlerle her yıl yaklaşık 50 bin ölüm vakasının yaşandığını bildirdi.

KURAL İHLALLERİNE 600 BİN EURO CEZA!

Tasarı, getirilen yasaklara uymayan kişi ve kurumlara yönelik ağır idari para cezaları öngörüyor. Yaptırım cetveline göre; hafif ihlaller için 100 ile 600 euro, ağır ihlaller için 601 ile 10 bin euro, çok ağır ihlaller için ise 10 bin 1 ile 600 bin euro arasında değişen oranlarda para cezası uygulanacak.

YASA TASARISINA KARŞI ÇIKTILAR!

Hükümetin yürürlüğe koymaya hazırlandığı bu sert tedbirlere iş dünyasından ise büyük bir itiraz yükseldi. Ülke çapında 300 binden fazla işletmeyi temsil eden İspanya Otelcilik Federasyonu, bu düzeydeki kısıtlamaların turizm gelirleri ve ülkenin uluslararası imajı üzerinde son derece olumsuz etkiler doğurabileceğini savunarak yasa tasarısına kesin bir dille karşı çıktı.