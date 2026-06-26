Lalapaşa Camii’nde içerinin dolması nedeniyle bahçede saf tutan vatandaşların arasına akülü bisikletleriyle gelen 3 kişi de katıldı. Akülü bisikletlerini saf düzenine dahil eden vatandaşlar, seccadelerini dizlerinin üzerine sererek namazlarını kıldı. Akülü bisikletleriyle birlikte saf tutan kişiler, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
Cami bahçesinde akülü bisikletle saf tuttular
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Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Camii’nin bahçesinde 3 kişi, akülü bisikletleri üzerinde namaz kıldı.
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