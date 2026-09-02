Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin iş yerine çağırdıkları kişileri zorla hürriyetlerinden yoksun bıraktıkları, darp ettikleri ve üzerlerindeki paraları zorla aldıkları yönündeki iddialar üzerine çalışma yürüttü.

Çağırıp dövüp soydular: 4 zorbanın tuzağı çökertildi - Resim : 1

Yapılan çalışmalar kapsamında V.S., E.U., A.E. ve K.Ş., Nevşehir ve Kırşehir'deki adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevine gönderildi.