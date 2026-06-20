Olay, merkez Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uray Caddesi'ndeyken ara sokağa giren kişinin arkasından gelen kasklı 2 şüpheli, yüzüne sprey ve göz yaşartıcı madde sıktı.
Şüpheliler, içinde 250 bin dolar bulunduğu öne sürülen çantayı alarak uzaklaştı. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; şüphelilerin, para dolu olduğu iddia edilen çantayı alıp kaçtığı yer alıyor. Polisin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.