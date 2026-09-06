Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Bolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen ziyaretçiler, sabah saatlerinden itibaren Abant'a geldi. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden gelen günübirlik tatilciler, göl çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler, Abant Gölü çevresindeki yürüyüş parkurlarında doğayla iç içe yürüyüş yaptı. Piknik alanlarında vakit geçiren aileler, göl manzarası eşliğinde dinlenme fırsatı buldu.

Doğanın ve göl manzarasının keyfini çıkaran turistler, Abant'ın farklı noktalarında bol bol fotoğraf çekti. Bazı ziyaretçiler ise göl çevresini gezerek hafta sonu tatilinin tadını çıkardı.

Özellikle büyük şehirlerin kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonu boyunca yoğun ziyaretçi ağırladı.