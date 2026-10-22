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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükçekmece'de 21 Ekim'de meydana gelen silahlı olayda M.I. (20) ve Y.B. (26) yaralanırken, Yasin Binarci (26) hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı incelemede 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili çalışmalar sürerken, Bağcılar'ın Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi'ndeki bir hastane inşaatı alanında bulunan otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulunan kişinin Mehmet Emin Yüksel olduğu ve Yüksel'in Büyükçekmece'deki silahlı olayın şüphelisi olduğu belirtildi.

Araçta yapılan incelemede 2 adet 9 milimetrelik kovan ile bir bıçak ele geçirildi. Otomobili bırakarak kaçtığı belirtilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.