İstanbul Büyükçekmece'de 21 Ekim'de meydana gelen silahlı olayda M.I. (20) ve Y.B. (26) yaralanırken, Yasin Binarci (26) hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı incelemede 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Büyükçekmece'deki silahlı saldırının şüphelisi Bağcılar'da ölü bulundu - Resim : 1

Olayla ilgili çalışmalar sürerken, Bağcılar'ın Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi'ndeki bir hastane inşaatı alanında bulunan otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulunan kişinin Mehmet Emin Yüksel olduğu ve Yüksel'in Büyükçekmece'deki silahlı olayın şüphelisi olduğu belirtildi.

Araçta yapılan incelemede 2 adet 9 milimetrelik kovan ile bir bıçak ele geçirildi. Otomobili bırakarak kaçtığı belirtilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.