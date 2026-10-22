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Kaynak: İHA

Uşak'ın Fatih Mahallesi'nde şehir içi yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Birinci Seda Sokak ile Üçüncü Menekşe Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. E.O. (51) yönetimindeki yolcu midibüsü ile D.K. (40) idaresindeki otomobil çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada midibüsteki 3 yolcu ile otomobildeki sürücü ve 3 yolcu yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan 7 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.