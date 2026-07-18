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Kaynak: DHA

Kaza, saat 07.15 sıralarında TEM Otoyolu’nun Büyükçekmece Karaağaç mevkisinde, Ankara yönünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre beton tankeri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yattı. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı. Hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Devrilen beton tankerinin kaldırılması için ekipler çalışma yürütürken, kapanan yol nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları meydana geldi. Tankerin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.