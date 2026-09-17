Kaynak: DHA

Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan anne Elif Balıkçı (27), 10 Eylül’de saat 22.00 sıralarında 11 aylık bebeği Büşra’nın kaybolduğunu belirterek ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgede arama çalışmaları başlatılırken, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, ilk ifadesinde çocuğunun para karşılığı satıldığını öne sürdü. Ancak daha sonra ifadesini değiştiren Elif Balıkçı, kızının eşi Yusuf Balıkçı tarafından öldürülüp araziye bırakıldığını iddia etti. Balıkçı, korktuğu için daha önce yalan beyanda bulunduğunu belirterek, “Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında, 1-2 kilometre mesafede bulunan taşlık araziye götürdü ve bıraktı” diyerek eşinden şikayetçi oldu.

Soruşturma kapsamında Elif Balıkçı ile eşi Yusuf Balıkçı, akrabaları, jandarmaya ihbarda bulunan kişi, veteriner Mehmet Ç. ve şüpheli sorular sorduğu tespit edilen Mehmet D.’nin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı. Veteriner Mehmet Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kayıp bebeğin diğer 4 kardeşi ise 13 Eylül’de koruma altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi’ne yerleştirildi.

KARDEŞLERİNİN BEYANIYLA YENİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çocuk Evi’nde 16 Eylül’de sosyal çalışmacı eşliğinde dinlenen ailenin çocuklarından R.B. ve H.B., babalarının borçlu olduğu Mehmet K. isimli şahsın borca karşılık çadıra girerek kardeşleri Büşra’yı alıp götürdüğünü ifade etti. R.B, babasının bu kişiye borcu bulunduğunu ve daha önce Büşra'nın ona verileceğine ilişkin konuşmalar yapıldığını anlattı. Fotoğraf üzerinden yapılan teşhiste R.B'ye, Mehmet K'yı kardeşini götüren kişi olarak gösterdi. 2018 doğumlu H.B'de Büşra'nın Mehmet olarak bildiği kişi tarafından battaniyeye sarılarak çadırdan çıkarıldığını gördüğünü söyledi. 2021 doğumlu A.B ise kendisine gösterilen fotoğraflar arasında Mehmet K.'ya tepki gösterdi.

Bu beyan üzerine yeniden ifadesi alınan anne Elif Balıkçı, önceki ifadelerini eşi Yusuf Balıkçı ve ablası Rahime Budak’ın yönlendirmesiyle verdiğini iddia etti. Bu gelişme üzerine şüpheli Mehmet K. dün Diyarbakır’da yakalanarak gözaltına alındı.

ANNE BİR KEZ DAHA İFADE DEĞİŞTİRDİ

Daha önce iki kez farklı ifadelerde bulunan Elif Balıkçı’nın dün savcılık tarafından yeniden ifadesi alındı. Balıkçı, son ifadesinde oğlunun Büşra’nın çadırdan götürülmesi olayını kendisine anlattığını ancak Mehmet K.’nin çadırdan Büşra’yı alıp götürdüğünü görmediğini söyledi. Elif Balıkçı, kızını öldürmediğini ve zarar vermediğini belirtti. Önceki çelişkili ifadeleri eşi Yusuf Balıkçı ve görümcesi Rahime Budak’ın baskı ve yönlendirmesiyle verdiğini iddia eden Balıkçı, "Kızım Büşra yaşıyor olabilir. Olay günü oğlum R. bana bir arabanın gelip Büşra’yı kucaklayıp götürdüğünü söyledi. Eşimin Mehmet K.'ye borcu olduğunu ve şahsın sürekli borcunu istediğini biliyorum" dedi

Yusuf Balıkçı’nın Mehmet K.’ye borcu olduğunu ve Mehmet K.’nin borcunu sürekli istediğini bildiğini belirten Balıkçı, bugüne kadar verdiği ifadeleri eşi Yusuf Balıkçı ve ablası Rahime Budak’ın yönlendirmesiyle verdiğini iddia etti.

ANNE VE BABA DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

İfadeleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Yusuf Balıkçı ile anne Elif Balıkçı, “Çocuk altsoyu kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Akrabaları Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan ailenin yaşadığı Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesinde Büşra Balıkçı’ya ait bir iz bulmak amacıyla 10 Eylül’de başlatılan arama çalışmaları bugün de devam ediyor. Göndüren köyü girişinden itibaren bölgeye sivil giriş çıkışlarına izin verilmiyor. Ekiplerin Büşra Balıkçı’yı bulmak amacıyla bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.