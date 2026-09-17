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Kaynak: AA / DHA / İHA

Sivas’ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı’yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesindeki çalışmalara AFAD, komando ve jandarma ekipleri katılıyor. Ekipler, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeklerinin de desteğiyle bölgede arama yapıyor.

93 PERSONEL BÖLGEDE

Arama çalışmalarında 93 personel, 10 araç ve 2 iz takip köpeği görev alıyor. Ekiplerin tüm çalışmalarına rağmen şu ana kadar kayıp bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşılamadı.

Bölgeye giriş ve çıkışlar ise jandarma ekiplerinin kontrolünde gerçekleştiriliyor.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Göndüren köyü İncedere Yaylası’nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül’de bebeği Büşra Balıkçı’yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmişti. İhbarın ardından bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı ve annesi Elif Balıkçı’nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmıştı. K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Diyarbakır’da gözaltına alınan bir şüphelinin de Divriği ilçesine getirileceği öğrenilmişti.

ANNENİN İDDİASI ÜZERİNE BÖLGEDE ARAMA YAPILMIŞTI

Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmişti. Yer gösterme işlemi için İncedere Yaylası’na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.