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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da organizasyonun son gününde ringe çıkan Busenaz, kadınlar 70 kilo finalinde İngiliz Chantelle Reid ile karşı karşıya geldi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Rakibini mağlup eden Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak kariyerine bir altın madalya daha ekledi.

Bir olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan milli boksör, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.