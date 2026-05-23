Uzun yıllar sonra Süper Lig hedefine bir lig uzakta olan Bursaspor'un borcu iki yılda 1.5 milyar TL'nin üzerinde azaldı. Yeşil beyazlıların başkanı Enes Çelik, eski başkan Ali Ay'ın tek imzada 700 milyon TL alacağından vazgeçtiğini ve ekonomik çıkışın kapısını açtığını açıkladı.

Mali sorunlarını çözerek, istikrarlı bir yükselişe geçen ve yıllar sonra TFF 1. Lig'e dönen Bursaspor, ekonomik olarak rahatlama aşamasına geldi.

31 Mayıs’ta yapılacak mali genel kurul öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden güncel bilançoyu paylaşan Başkan Enes Çelik, göreve başladıkları dönemde 2 milyar 12 milyon 969 bin 336 TL olan toplam borcun, 22 Mayıs 2026 itibarıyla 391 milyon 181 bin 358 TL’ye kadar düşürüldüğünü açıkladı. Mali tabloda yeşil beyazlı camianın yüzünü güldüren gelişmenin ardından eski başkan çıktı.

Bursaspor'da eski başkan Ali Ay ile yapılan 'alacak verecek' toplantısı olumlu sonuçlanınca borçta büyük bir erime yaşandı. Başkan Çelik, Ali Ay’ın Bursaspor'dan alacağı yaklaşık 700 milyon TL’den hiçbir nakit ödeme yapılmaksızın vazgeçtiğini ve kulübün elindeki çekleri iade ettiğini açıkladı. Reklam ve loca formülleriyle borç meselesinin çözüme kavuştuğu aktarıldı.

Başkan Enes Çelik yaptığı açıklamada "Bursaspor Kulübü’müzün eski başkanlarından Ali Ay ile hiçbir nakit meblağ vermemek kaydıyla iki adet yedi yıllık loca, üç yıllık tozluk sponsorluğu, reklam kiralama gibi yöntemlerle toplam 165 milyon liralık anlaşma yapılarak güncel Euro kuru itibarı ile yaklaşık 700 milyon liralık alacağının tamamını silerek kulübümüzün çeklerini geri iade etmiştir. Anlaşmanın kulübümüz için hayırlı olmasını diliyor, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Enes Çelik, yeni hedeflerinin ise "Süper Lig’in ilk senesinde borçsuz bir Bursaspor olarak yola devam etmek" olduğunu ifade etti.