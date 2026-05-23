1,5 milyarlık miras kavgası 117 yıllık markayı iflasa sürüklüyor

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Atay Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gıdatay Gıda ve Tarım AŞ, mali sıkışıklık ve aile içi ortaklık krizleri nedeniyle konkordato korumasına alındı. Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi, Ege Bölgesi'nin önemli zeytinyağı üreticilerinden olan şirket hakkında 25 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık kesin mühlet kararı verdi.