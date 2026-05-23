Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Atay Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gıdatay Gıda ve Tarım AŞ, mali sıkışıklık ve aile içi ortaklık krizleri nedeniyle konkordato korumasına alındı. Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi, Ege Bölgesi'nin önemli zeytinyağı üreticilerinden olan şirket hakkında 25 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık kesin mühlet kararı verdi.
1,5 milyarlık miras kavgası 117 yıllık markayı iflasa sürüklüyor
Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık devasa bir varlığı yöneten Atay Holding’deki finansal darboğazın arkasında, yalnızca makroekonomik koşullar değil, derin bir aile içi miras savaşı yatıyor.
1910 yılında kömür madenciliğiyle temelleri atılan; zamanla tarım, gıda, akaryakıt, inşaat ve mermer gibi pek çok sektöre yayılan holdingde ipler, kurucu Erdoğan Atay’ın 2022 yılındaki vefatıyla koptu.
En küçük kardeş Süleyman Atay ile vefat eden büyük kardeş Ahmet Atay’ın varisleri, ortanca kardeş Mehmet Doğan Atay’ı hedef alarak hukuki süreç başlattı.
Holding hisselerinin usulsüz devredildiğini ve mal kaçırıldığını öne süren aile üyeleri, genel kurul kararlarının iptali için İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Aile içi bu gerilim, şirketlerin finansal ve idari yönetimini kilitledi.
Atay Holding ve bağlı iştirakleri, bir süredir konkordato süreçleriyle gündemdeydi. 2025 yılının sonunda grup şirketleri için alınan geçici mühlet kararları, daha sonra İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından bazı şirketler yönünden reddedilmiş ve koruma kalkanı kaldırılmıştı.
Ancak grubun gıda ve tarım ayağındaki lokomotifi Gıdatay için Aydın’dan çıkan bir yıllık kesin mühlet kararı, şirkete nefes aldırmayı hedefliyor. Bu süreçte Gıdatay, alacaklı takipleri karşısında hukuki koruma altında olacak ve faaliyetlerini konkordato komiserleri gözetiminde yürütecek.
Aydın Umurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde 2009 yılından bu yana üretim yapan Gıdatay; günlük 90 ton zeytin sıkma kapasitesine sahip.
Bünyesinde Delce, Attika ve Savrandere gibi bilinen zeytinyağı markalarını barındırıyor. Hem kendi markalarıyla hem de fason üretimle ciddi bir ihracat hacmi yönetiyor.