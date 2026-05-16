Bursaspor, TFF 2. Lig’de şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına hız verdi.
Ne yaptın sen Enes Çelik? Bursaspor'da Giroud ve Tavares ile transfer görüşmesi
TFF 2. Lig’de şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Bursaspor, transferde büyük oynuyor. Yeşil-beyazlı ekip, Başkan Enes Çelik öncülüğünde forvet hattı için Olivier Giroud ve Tavares ile transfer görüşmeleri gerçekleştirdi. İşte detaylar...Derleyen: Alper Talha Şimşek
Yeşil-beyazlı yönetim, Başkan Enes Çelik öncülüğünde transfer çalışmalarında iddialı bir kadro kurmak için temaslarını sürdürüyor.
MAFOUTA TRANSFERİ YÜKSEK BONSERVİSE TAKILDI
Bursaspor’un bir süredir gündeminde yer alan Louis Mafouta transferi, yüksek bonservis talebi nedeniyle çıkmaza girdi.
Fransız ekibi EA Guingamp’ın deneyimli golcü için istediği ücret sonrası görüşmelerin tıkandığı ve kulübün alternatif isimlere yöneldiği öğrenildi.
YENİ HEDEF IURI TAVARES
Salim Manav'ın haberine göre, Yeşil-beyazlıların forvet hattı için belirlediği yeni isim ise Iuri Tavares oldu. NK Varazdin forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için ilk temasların kurulduğu ve kulübün şartlarının araştırıldığı belirtildi.
Benfica altyapısında yetişen Tavares’in hem santrfor hem de kanat forvet olarak görev yapabilmesi, transferde önemli bir avantaj olarak görülüyor.
GIROUD İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ!
Batuhan Engin'in haberine göre Bursaspor yönetimi, Süper Lig hedefi doğrultusunda dünyaca ünlü Fransız golcü Olivier Giroud ile video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı ekibin, 39 yaşındaki tecrübeli forveti 1 yıllığına kadrosuna katmak istediği belirtilirken, taraflar arasında maaş beklentisi konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle görüşmelerin şimdilik askıya alındığı ifade edildi.
Bursaspor’un transfer sürecini ilerleyen günlerde yeniden değerlendirebileceği kaydedildi
PÜRÜZLER GİDERİLİRSE...
Dünyaca ünlü forvet, şu anda ülkesinin takımlarından Lille forması giyse de sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bursaspor, maddi pürüzlerin giderilmesi halinde Olivier Giroud transferini gerçekleştirecek.