Yeniçağ Gazetesi
16 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Ne yaptın sen Enes Çelik? Bursaspor'da Giroud ve Tavares ile transfer görüşmesi

Ne yaptın sen Enes Çelik? Bursaspor'da Giroud ve Tavares ile transfer görüşmesi

TFF 2. Lig’de şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Bursaspor, transferde büyük oynuyor. Yeşil-beyazlı ekip, Başkan Enes Çelik öncülüğünde forvet hattı için Olivier Giroud ve Tavares ile transfer görüşmeleri gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Derleyen: Alper Talha Şimşek
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ne yaptın sen Enes Çelik? Bursaspor'da Giroud ve Tavares ile transfer görüşmesi - Resim: 1

Bursaspor, TFF 2. Lig’de şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına hız verdi.

1 9
Ne yaptın sen Enes Çelik? Bursaspor'da Giroud ve Tavares ile transfer görüşmesi - Resim: 2

Yeşil-beyazlı yönetim, Başkan Enes Çelik öncülüğünde transfer çalışmalarında iddialı bir kadro kurmak için temaslarını sürdürüyor.

2 9
Ne yaptın sen Enes Çelik? Bursaspor'da Giroud ve Tavares ile transfer görüşmesi - Resim: 3

MAFOUTA TRANSFERİ YÜKSEK BONSERVİSE TAKILDI

Bursaspor’un bir süredir gündeminde yer alan Louis Mafouta transferi, yüksek bonservis talebi nedeniyle çıkmaza girdi.

3 9
Ne yaptın sen Enes Çelik? Bursaspor'da Giroud ve Tavares ile transfer görüşmesi - Resim: 4

Fransız ekibi EA Guingamp’ın deneyimli golcü için istediği ücret sonrası görüşmelerin tıkandığı ve kulübün alternatif isimlere yöneldiği öğrenildi.

4 9
Ne yaptın sen Enes Çelik? Bursaspor'da Giroud ve Tavares ile transfer görüşmesi - Resim: 5

YENİ HEDEF IURI TAVARES

Salim Manav'ın haberine göre, Yeşil-beyazlıların forvet hattı için belirlediği yeni isim ise Iuri Tavares oldu. NK Varazdin forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için ilk temasların kurulduğu ve kulübün şartlarının araştırıldığı belirtildi.

5 9
Ne yaptın sen Enes Çelik? Bursaspor'da Giroud ve Tavares ile transfer görüşmesi - Resim: 6

Benfica altyapısında yetişen Tavares’in hem santrfor hem de kanat forvet olarak görev yapabilmesi, transferde önemli bir avantaj olarak görülüyor.

6 9
Ne yaptın sen Enes Çelik? Bursaspor'da Giroud ve Tavares ile transfer görüşmesi - Resim: 7

GIROUD İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ!

Batuhan Engin'in haberine göre Bursaspor yönetimi, Süper Lig hedefi doğrultusunda dünyaca ünlü Fransız golcü Olivier Giroud ile video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı ekibin, 39 yaşındaki tecrübeli forveti 1 yıllığına kadrosuna katmak istediği belirtilirken, taraflar arasında maaş beklentisi konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle görüşmelerin şimdilik askıya alındığı ifade edildi.

7 9
Ne yaptın sen Enes Çelik? Bursaspor'da Giroud ve Tavares ile transfer görüşmesi - Resim: 8

Bursaspor’un transfer sürecini ilerleyen günlerde yeniden değerlendirebileceği kaydedildi

8 9
Ne yaptın sen Enes Çelik? Bursaspor'da Giroud ve Tavares ile transfer görüşmesi - Resim: 9

PÜRÜZLER GİDERİLİRSE...

Dünyaca ünlü forvet, şu anda ülkesinin takımlarından Lille forması giyse de sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bursaspor, maddi pürüzlerin giderilmesi halinde Olivier Giroud transferini gerçekleştirecek.

9 9
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro