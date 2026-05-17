Türkiye’de daha önce Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen 34 yaşındaki forvet oyuncusu Vincent Aboubakar’ın yeniden Türkiye’ye transfer olması gündemde.

BURSASPOR DEVREDE

Africafoot’un haberine göre, TFF 1. Lig'e yükselen Bursaspor, sezon sonunda Neftçi Bakü’den ayrılması beklenen Aboubakar’ı kadrosuna katmak istiyor.

NEFTÇİ OPSİYONU KULLANMAYACAK

Haberde, Neftçi Bakü Teknik Direktörü Yuriy Vernydub’un yeni sezon planlarında Vincent Aboubakar’a yer vermediği ve sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmayacağı belirtildi.

BEDELSİZ TRANSFER İHTİMALİ

Bu gelişmeler doğrultusunda Bursaspor’un, deneyimli golcüyü bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabileceği ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Ekim 2025’te Neftçi Bakü’ye transfer olan Vincent Aboubakar, çıktığı 18 maçta 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.