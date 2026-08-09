TFF 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bodrum FK ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Iheanacho ilk maçında şov yaptı: Bursaspor 4 yıl sonra 1. Lig'e galibiyetle döndü
Bursaspor, 4 yıl sonra döndüğü Trendyol 1. Lig'de yeni sezona Bodrum FK deplasmanında 2-0'lık galibiyetle başladı. Yeni transfer Kelechi Iheanacho 1 gol ve 1 asistle maça damga vururken 19 yaşındaki Kerem Matışlı da kulüp tarihine geçti.Furkan Çelik
TARAFTAR BODRUM'DA YALNIZ BIRAKMADI
4 yıl sonra yeniden 1. Lig'e geri dönen Bursaspor'da taraftarlar da sezonun ilk karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.
Yeşil-beyazlı taraftarlar, deplasmanda oynanan Bodrum FK karşılaşmasında tribündeki yerlerini alarak takımlarına destek verdi.
BODRUM FK'NIN İLK 11'İ
Ev sahibi Bodrum FK sahaya şu 11 ile çıktı:
"Diogo Sousa, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Mustafa Erdilman, Ege Arslan, Yusuf Sertkaya, Devrim Şahin, Enes Koç, Ali Habeşoğlu, Pedro Brazao, Bahri Can Tosun."
BURSASPOR'UN İLK 11'İ
Bursaspor ise maça "Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Juergen Elitim, Lincoln, Rahmetullah Berişbek, Kelechi Iheanacho, Eyüp Akcan, Hüseyin Maldar, Amine Boutrah" ilk 11'iyle başladı.
BURSASPOR'UN 1. LİG'DEKİ İLK GOLÜ IHENACHO'DAN
Karşılaşmada eşitlik 27. dakikada bozuldu.
Rahmetullah Berişbek'in asistinde sahneye çıkan Kelechi Iheanacho, topu ağlarla buluşturarak Bursaspor'u 1-0 öne geçirdi.
Türkiye'deki ilk resmi maçında golle buluşan Nijeryalı yıldız, Bursaspor'un yaklaşık dört yıllık aranın ardından 1. Lig'de kaydettiği ilk golün de sahibi oldu.
Yeşil-beyazlıların 1. Lig'deki son golünü 21 Mayıs 2022'de Menemenspor karşısında Berat Altındiş kaydetmişti.
ÖNCE ATTI, SONRA ATTIRDI
Iheanacho ilk yarının son bölümünde bu kez gol pozisyonunu hazırlayan isim oldu.
45. dakikada Nijeryalı yıldızın asistinde Lincoln fileleri havalandırdı ve Bursaspor farkı ikiye çıkardı.
Mustafa Er'in öğrencileri böylece soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitti ve ikinci yarıda da skoru korumasını bildi.
19 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ
Bursaspor adına gecenin bir diğer önemli gelişmesi ise Kerem Matışlı'nın kaptan olarak sahaya çıkmasıydı.
Henüz 19 yaşında kaptanlık pazubandını takan Kerem Matışlı, Bursaspor tarihinin en genç kaptanı oldu.
Genç futbolcu böylece ilk kez 21 yaşında kaptanlık yapan Ertuğrul Ersoy'un elinde bulunan kulüp rekorunu kırdı.
4 YIL SONRA DÖNDÜĞÜ 1. LİG'E 3 PUANLA BAŞLADI
Bursaspor, son olarak 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği 1. Lig'e dört yıl sonra galibiyetle geri döndü.
Bodrum FK gibi ligin dişli takımlarından birini 2-0 yenen Bursaspor şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı yeni sezona iddialı bir giriş yaptı.