Iheanacho ilk maçında şov yaptı: Bursaspor 4 yıl sonra 1. Lig'e galibiyetle döndü

19 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ

Bursaspor adına gecenin bir diğer önemli gelişmesi ise Kerem Matışlı'nın kaptan olarak sahaya çıkmasıydı.

Henüz 19 yaşında kaptanlık pazubandını takan Kerem Matışlı, Bursaspor tarihinin en genç kaptanı oldu.

Genç futbolcu böylece ilk kez 21 yaşında kaptanlık yapan Ertuğrul Ersoy'un elinde bulunan kulüp rekorunu kırdı.