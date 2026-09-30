Bursaspor Başkanı Enes Çelik, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten bahis açıklaması: 'Hesap eski bir döneme ait' - Resim : 1

ENES ÇELİK: 'İDDİA EDİLEN HESAP ESKİ VE KISA BİR DÖNEME AİT'

Başkan Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"TFF’nin bugün açıkladığı listede ismimin yer alması üzerine açıklamamdır:

Şahsıma ait olduğu iddia edilen hesap, eski ve kısa bir döneme aittir.

Bahsi geçen tarihlerde Bursaspor 3. Lig’deydi ve Bursaspor’un lig maçları dahi başlamamıştı.

4 büyüklerin yöneticileri de listede: 448 yönetici bahisten PFDK'ya sevk edildi4 büyüklerin yöneticileri de listede: 448 yönetici bahisten PFDK'ya sevk edildiSpor

Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim: Taraftarlarımız son derece müsterih olsun. Başkanlığım süresince Bursaspor Kulübü’nü ve büyük Bursaspor camiasını zan altında bırakacak, kulübümüzün itibarına zarar verecek veya camiamızın değerlerine gölge düşürecek hiçbir eylemin içerisinde bulunmadım."