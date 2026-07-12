Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Kamışlı Mahallesi’nde bulunan bir tarlada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu haber verdi.

Bursa’daki yangın faciasında 3 dönüm arazi zarar gördü - Resim : 1

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI!

Vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar alevlere tankerlerle, kendi imkanlarıyla müdahale etti. . Müdahale sayesinde alevlerin çevreye yayılması önlenirken, gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Bursa’daki yangın faciasında 3 dönüm arazi zarar gördü - Resim : 2

YAKLAŞIK 3 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ!

Yangın nedeniyle yaklaşık 3dönümlük alan zarar görürken yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

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