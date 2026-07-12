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Kaynak: DHA

Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Kamışlı Mahallesi’nde bulunan bir tarlada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu haber verdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI!

Vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar alevlere tankerlerle, kendi imkanlarıyla müdahale etti. . Müdahale sayesinde alevlerin çevreye yayılması önlenirken, gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

YAKLAŞIK 3 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ!

Yangın nedeniyle yaklaşık 3dönümlük alan zarar görürken yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.