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Kaynak: İHA

Bursa’nın merkez ilçelerinden Osmangazi’ye bağlı Sakarya Mahallesi’nde, mahalle muhtarlığının hemen bitişiğindeki 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm çatıyı etkisi altına alan alevler, binanın üçüncü katına da sirayet ederek hasara yol açtı.

Gökyüzünü kaplayan yoğun duman tabakası şehrin pek çok bölgesinden net bir şekilde görülürken, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. İhbarın ardından vakit kaybetmeden bölgeye ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun ve özverili çalışması neticesinde yangın, çevredeki diğer yerleşim yerlerine sıçramadan tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Herhangi bir ölüm ya da yaralanma olayının yaşanmadığı yangında binada ciddi oranda maddi hasar oluştu. Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirleyebilmek adına olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı.